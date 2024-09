Snapdragon 8 Gen 5 avrà una CPU incredibile, ma non su tutte le varianti

Intravedendosi all’orizzonte, dello Snapdragon 8 Gen 4 conosciamo quelle che sarebbero le novità tecniche, per un SoC che dovrebbe segnare un avanzamento considerevole rispetto al passato. Allo stesso tempo, i rumor parlano anche di uno Snapdragon 8 Gen 5 che dovrebbe a sua volta alzare notevolmente l’asticella sotto il piano dell’hardware.

Ricompaiono le specifiche tecniche dello Snapdragon 8 Gen 5 e del suo nuovo processore

Chiaramente è ancora presto e prematuro per parlare dello Snapdragon 8 Gen 5 con concretezza, manca ancora un anno al suo lancio e Qualcomm potrebbe effettuare modifiche al suo microchip di futura generazione. Fatta questa premessa, partiamo col dire che già con lo Snapdragon 8 Gen 4 dovremmo assistere a un cambiamento notevole lato CPU.

L’attuale SoC top di gamma ha un processore così composto: 1 x 3,3 GHz Cortex-X4 + 3 x 3,15 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,27 GHz Cortex-A520. Il modello in arrivo dovrebbe passare a una configurazione non a non triplo ma a doppio cluster: 2 core P a 4,32 GHz e 6 core E a 3,53 GHz. Ricordiamo che lo Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe abbandonare le CPU ARM Cortex viste finora e sostituire con quella proprietaria Oryon.

Con lo Snapdragon 8 Gen 5 rimarrebbe la configurazione CPU Oryon octa-core ma con frequenze che arriverebbero addirittura a 2 core P a 5 GHz e 6 core E a 4 GHz. Tuttavia, non tutte le varianti godrebbero di questo avanzamento ma solamente quella standard, stampata da TSMC a 3 nm; ci sarebbe poi la variante For Galaxy affidata a Samsung e al suo nodo SF2 a 2 nm.

Lo Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy dovrebbe debuttare a bordo della futura serie Samsung Galaxy S26, e potrebbe farlo con frequenze persino più alte di quelle succitate, anche se quanto visto su GeekBench con S25 Ultra sembrerebbe andare nella direzione opposta.

