OSOM chiude: l’esperimento post-Essential è stato un vero flop

Ve lo ricordate Essential Phone, lo smartphone con cui Andy Rubin tentò di stravolgere il panorama Android? Evidentemente l’obiettivo non venne raggiunto, perché dopo soltanto 3 anni dal lancio del suo unico prodotto ha alzato bandiera bianca. I brevetti sono stati acquisiti dalla Nothing di Carl Pei, ma l’anima di Essential è stata traghettata in OSOM, startup fondata da alcuni suoi ex dipendenti ma che ha avuto vita ancora più breve.

OSOM annuncia la chiusura dei battenti: finisce l’esperienza post-Essential

Nel 2022, la compagnia annunciò l’arrivo di OSOM OV1, smartphone che sarebbe dovuto essere l’erede spirituale di Essential Phone, vuoi i materiali utilizzati (ceramica e titanio), vuoi per una certa dose di eccentricità tipica di Andy Rubin. Per differenziarsi dalla massa, OSOM studiò un originale cavo USB-C dotato di uno switch fisico che, una volta attivato, disconnetteva i pin dati impedendo eventuali cyberattacchi se collegato a prese pubbliche.

L’idea era quella di competere con i flagship Apple, Google e Samsung, ma poi i piani cambiarono, e quello che sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali come OV1 nel 2023 divenne Solana Saga. Dalla collaborazione fra OSOM e la piattaforma blockchain Solana nacque un telefono crittografico da ben 1.000$ dedicato quasi esclusivamente ai possessori di criptovalute ed NFT. Quella di OSOM fu una mossa tanto peculiare quanto controversa: abbandonare il lancio di un telefono proprietario e delegarlo a un’altra azienda dedita a un mercato dibattuto come quello crypto.

Arriviamo così al 2024, quando l’ex responsabile della privacy Mary Stone Ross denuncia Jason Keats, CEO di OSOM, per aver usato soldi aziendali per acquisti personali fra cui due Lamborghini, il mutuo sulla sua casa, hobby vari e così via. A questa spinosa situazione va aggiunto l’incerto destino di OSOM, che dopo aver perso la collaborazione con Solana ha tentato di creare una fotocamera basata su intelligenza artificiale e contestualmente cercare invano di farsi acquisire da HP.

A pochi giorni dalle suddette accuse, fonti interne hanno rivelato che OSOM avrebbe tenuto una riunione interna in cui avrebbe deciso che a breve annuncerà la chiusura. Una storia che probabilmente non era iniziata nel migliore dei modi, alla ricerca di un prodotto stravagante in un panorama dove non c’è spazio per la stravaganza e dove la maggior parte dei brand stanno morendo in favore dei “soliti noti”.

