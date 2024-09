Aspettate il tri-pieghevole di OPPO? Brutte notizie (e sono ufficiali)

Il debutto del primo smartphone tri-pieghevole al mondo ha suscitato un certo clamore e hanno iniziato a circolare voci in merito ad un’unita simile anche per OPPO. Tuttavia arriva un dietro front da parte della compagnia cinese, che in un evento ufficiale ha detto la sua su questo particolare formato.

Lo smartphone tri-pieghevole di OPPO non arriverà presto: ecco le ultime novità sul dispositivo futuristico

Crediti: OPPO

Lo smartphone tri-pieghevole di OPPO non si farà, almeno per il momento. Nelle scorse settimana un dirigente dell’azienda ha mostrato una prima immagine ufficiale del dispositivo, svelando il possibile design del rivale di Huawei Mate XT. Tuttavia nelle scorse ore è arrivata una smentita: nel corso di un evento, il presidente della divisione cinese di OPPO Liu Bo ha dichiarato che non vedremo presto un tri-fold del brand. Non c’è stata una chiusura totale verso questo formato, ma al momento concentrarsi su un terminale di questo tipo non sarebbe remunerativo.

Il dirigente ha confermato che OPPO ha effettivamente lavorato ad un tri-pieghevole (ed è probabile che i lavori continuino tutt’ora), ma l’azienda non lo considera come un prodotto di massa. Il formato tri-fold sarebbe adatto come una sorta di vetrina tecnologia e non per un utilizzo consumer. Ovviamente il primo pensiero va al prezzo: lo stesso modello Huawei viene proposto ad una cifra salata e per colpa del bagarinaggio questa è salita vertiginosamente. Tirando le somme, la domanda del mercato non sarebbe tare la giustificare il lancio di uno smartphone tri-fold: meglio continuare a concentrarsi sui telefoni tradizionali ed altri prodotti tech richiesti dall’utenza.

Intanto si vocifera che Xiaomi lancerà il suo tri-fold nel corso del 2025 mentre Samsung dovrebbe saltare questo formato per concentrarsi solo sul suo dispositivo arrotolabile.

