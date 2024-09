OPPO Find X8 Pro: Geekbench “conferma” l’hardware da top di gamma

Si avvicina sempre di più il momento del lancio della nuova serie di smartphone di casa OPPO. A confermarlo sono le indiscrezioni che arrivano sul web in maniera sempre più insistente e che solo pochi giorni fa hanno portato nuove informazioni riguardo al modello di base. Oggi invece è la volta del flagship di punta, OPPO Find X8 Pro, comparso sulla piattaforma di benchmark Geekbench.

OPPO Find X8 Pro avrà 16 GB di RAM e Dimensity 9400: Geekbench anticipa le specifiche

Crediti: Ice Universe @ X/Twitter

L’hype intorno ai prossimi top di gamma di OPPO aumenta ogni giorno di più ed ora arrivano ulteriori “conferme” grazie ad una delle piattaforme di benchmark più celebri. OPPO Find X8 Pro è stato avvistato su Geekbench con il numero di modello PKC110: come il modello di base, sarà equipaggiato con il processore Dimensity 9400 di MediaTek. A rendere lo smartphone fluido e performante contribuirà anche una memoria RAM da 16 GB.

Crediti: Geekbench

Per quanto concerne invece il test in sé, X8 Pro ha fatto registrare un punteggio di 2.818 punti in single-core e di 8.847 punti in multi-core. Il benchmark eseguito mostra anche un’altra conferma: il sistema operativo Android 15.

