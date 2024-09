OPPO Find X8 vs iPhone 16 Pro: chi ha le cornici più sottili?

Uno dei dirigenti della compagnia cinese ha pubblicato un’immagine di OPPO Find X8 a confronto con iPhone 16 Pro, puntando sulle dimensioni delle cornici del display. Quale dei due top di gamma ha lo schermo migliore da visualizzare? La risposta non è così scontata come si potrebbe pensare.

OPPO Find X8 e iPhone 16 Pro: le cornici del display a confronto, in una foto ufficiale

Crediti: OPPO, Weibo

A quanto pare OPPO ha lavorato tantissimo per migliorare il rapporto superficie/schermo della nuova serie Find X8 e il risultato è visibile in questo scatto dal vivo. Il modello standard della gamma è dotato di un ampio schermo flat con cornici ultra-sottili su tutti e quattro i lati e l’effetto finale è quasi uguale a quello di iPhone 16 Pro, anche se un insider sostiene invece che le cornici del modello OPPO siano più sottili (ma si tratta di millimetri). Questa non è la prima volta che ci troviamo alle prese con un confronto tra cornici: proprio di recente abbiamo assistito ad un incontro ravvicinato tra Samsung Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max.

Cosa sappiamo sui prossimi top di gamma OPPO

Il presunto Find X8 – Crediti: Weibo

Il lancio dei nuovi OPPO Find X8 e Find X8 Pro è previsto per il mese di ottobre, probabilmente nel corso dei giorni centrali. Entrambi gli smartphone saranno mossi dal Dimensity 9400, chipset di punta realizzato da MediaTek (al momento ancora inedito). Quest’ultimo dovrebbe offrire prestazioni stellari ed avere una configurazione così composta: 3 nm TSMC, octa-core con CPU 1 core Cortex-X925 (sarebbe il nome del nuovo Cortex-X5), 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720, ed una GPU Immortalis G925. Il tutto con memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0.

Per quanto riguarda il design, non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto a Find X7 e X7 Ultra: ancora una volta ci sarebbe un modulo fotografico circolare, posizionato al centro della scocca. In merito ai dispositivi della serie, quest’anno OPPO potrebbe cambiare nuovamente lineup proponendo Find X8 e X8 Pro insieme (per Cina e mercati Global) ed un modello X8 Ultra successivamente (esclusiva cinese), ma si tratta di rumor.

Il resto delle indiscrezioni cita display tra i 6,5″ e i 6,7″ (1,5K), una nuova funzione in stile Isola Dinamica di Apple, una tripla fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio ed una selfie camera da 32 MP. Per le batterie ci sarebbero unità da 5.700 mAh e da 5.800 mAh con ricarica cablata da 80W e il supporto a quella wireless da 50W. Secondo un noto insider ci sarebbe anche la tecnologia di ricarica wireless magnetica, ma ovviamente è bene prendere il tutto con cautela. Tra le altre aggiunte dovremmo trovare un tasto Camera Control per la fotocamera (in stile iPhone 16) mentre lato software ci sarà la nuova ColorOS 15.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le