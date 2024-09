OPPO Find X8, nuove immagini: si ispira all’Isola Dinamica di Apple

L’attenzione di OPPO al futuro non è di certo una sorpresa. Al momento le energie del brand sono concentrate sulla prossima gamma di dispositivi, quei Find X8 anticipati da diverse indiscrezioni che sono trapelate durante le scorse settimane. L’arrivo di questi nuovi smartphone sarebbe previsto per il mese di ottobre ma nel frattempo, ecco emergere nuovi dettagli su quelle che saranno le funzionalità della serie. Durante le ultime ore sono spuntate infatti delle immagini dal vivo che mostrano presumibilmente un prototipo reale e funzionante di OPPO Find X8, con una feature ispirata a Cupertino.

Dopo le immagini pubblicate in precedenza, dando uno sguardo alle nuove, si può notare come il prossimo OPPO Find X8 venga ancora accuratamente nascosto da una cover molto ingombrante che ne cela il design. Tale scelta è certamente voluta dall’azienda: lo scopo è evitare che ne venga anticipata l’estetica.

Le foto in questione però non possono esimersi dal mostrare una caratteristica sul pannello frontale: il top di gamma avrà una sorta di Dynamic Island in stile iPhone, funzione che rendere più utile e gradevole il punch hole centrale. Nell’ultima immagine a destra infatti è possibile notare questa nuova scelta da parte di Oppo che riflette chiaramente l’idea di casa Apple.

In merito alle altre specifiche tecniche trapelate, si suppone che Find X8 potrebbe prendere spunto da Apple anche per un’altra feature, ovvero il tasto Camera Control dedicato alla fotocamera. Per il resto, lo smartphone dovrebbe arrivare con un display piatto che avrà una misura compresa tra i 6,5″ e i 6,7″ con risoluzione 2.760 x 1.256 pixel, almeno secondo le indiscrezioni. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9400.

Per il comparto fotografico si vocifera infine di un sensore principale da 50 MP, di un ultra-wide da 50 MP e di una fotocamera con zoom periscopico 3x. OPPO Find X8 potrebbe arrivare nelle colorazioni nero, bianco, blu e rosa ed avere una batteria da 5.600 mAh con supporto per la ricarica cablata da 100W.

