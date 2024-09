OPPO Find X8 avrà un processore al top, lo svela Geekbench

Durante il prossimo mese di ottobre, OPPO dovrebbe presentare la sua nuova serie di smartphone Find X8. La gamma si comporrà di tre dispositivi, ovvero Find X8, Find X8 Pro e una versione Find X8 Pro con comunicazione satellitare. Tralasciando i modelli più performanti, durante le ultime ore sono spuntate sul web nuove notizie che riguardano il modello di base, ovvero OPPO Find X8.

OPPO Find X8: Geekbench “conferma” il Dimensity 9400 e tanta memoria RAM

Crediti: Geekbench

A trapelare sul web è stato un benchmark eseguito sulla celebra piattaforma Geekbench. L’oggetto del test è stato proprio OPPO Find X8, di cui sono stati svelati i dettagli chiave in merito al comparto hardware. Il telefono compare con il numero di modello PKB110 e sarà equipaggiato con il chip MediaTek MT6991, che non è altro che il Dimensity 9400, processore top di gamma non ancora presentato. Secondo le anticipazioni, il chipset di MediaTek comprende un core Cortex-X925 (ossia X5) che funziona a 3,63 GHz, tre core Cortex-X4 fino a 2,8 GHz e quattro core Cortex-A720 fino a 2,1 GHz. Per la grafica, il SoC è equipaggiato con la GPU Mali-G925-Immortalis MC12.

Non sono passati però inosservati i dati relativi al test: OPPO Find X8 ha ottenuto 2874 punti in single-core e 8969 punti in multi-core. Questi punteggi risultano piuttosto bassi, non all’altezza delle specifiche del chipset, per cui potrebbe non essere una versione definitiva di quest’ultimo.

Stando ai dati trapelati infine, il Dimensity 9400 dovrebbe essere affiancato da ben 16 GB di RAM e agire sulla nuova versione del sistema operativo Android 15. Le indiscrezioni trapelate in precedenza invece parlano di display piatto con risoluzione 1,5K, praticamente uguale nel caso di Find X8 Pro che però dovrebbe offrire un display leggermente curvo. Lato batteria, Find X8 Pro potrà contare su 5.700 mAh con supporto per la ricarica wireless, mentre X8 Pro avrà una batteria da 5.800 mAh con supporto per la ricarica wireless a 50W. Entrambi i modelli dovrebbero avere la ricarica cablata a 80W. Tra le novità dovremmo avere anche una funzione in stile Isola Dinamica di Cupertino, come mostrato da alcune immagini dal vivo leak.

