ColorOS 15: OPPO conferma la data di presentazione

Nelle ultime ore è arrivata la conferma in merito alla data in cui OPPO terrà la sua Developer Conference 2024. L’evento dedicato agli sviluppatori svelerà finalmente l’interfaccia utente di nuova generazione del brand, ColorOS 15. Direttamente dopo la conferma da parte dell’azienda inoltre sono arrivate nuove indiscrezioni riguardanti la data di lancio della prossima serie Find X8.

Ecco quando arriva la nuova ColorOS 15 di OPPO

Crediti: OPPO, Developer Conference 2023

La data per la prossima OPPO Developer Conference 2024 è stata fissata il 17 ottobre. L’evento si terrà in Cina e finalmente fugherà ogni dubbio sul nuovo aggiornamento ColorOS 15. La nuova interfaccia utente basata su Android 15 porterà miglioramenti basati principalmente sull’intelligenza artificiale, in linea con quello che è ormai il trend attuale.

Crediti: OPPO

Tra i primi smartphone a poter beneficiare di questo nuovo update ci sono sicuramente quelli appartenenti alla serie Find X8, ancora inedita ma già protagonista di leak e voci di corridoio. I dispositivi in questione potrebbero arrivare con ColorOS 15 già preinstallato. Tirando in ballo proprio i nuovi dispositivi della serie, le indiscrezioni riferiscono che potrebbero arrivare il 21 ottobre. Restando in tema, questi nuovi smartphone arriveranno con a bordo il nuovo e non ancora ufficializzato processore Dimensity 9400, un massimo di 16 GB di memoria RAM e con batterie fino a 5.800 mAh dotate di ricarica a 80W.

L’appuntamento ufficioso dunque è per il prossimo 21 ottobre (manca ancora una conferma ufficiale), data in cui potrebbero arrivare anche altri prodotti, tra cui il tablet OPPO Pad 3 Pro, gli auricolari Enco X3 TWS e una nuova variante di colore del Watch X.

