ChatGPT Strawberry sta arrivando: il lancio è imminente?

Aggiornamento 12/09: in rete si intensificano i rumor che vorrebbero un lancio imminente del nuovo modello, che però potrebbe essere limitato ad una lunga lista d’attesa. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nelle ultime settimane nel dell’intelligenza artificiale continuano a rimbalzare rumor e indiscrezioni su quella che potrebbe essere la prossima grande rivoluzione di OpenAI, con un modello di testo incredibilmente potente che potrebbe essere svelato molto presto. Alcuni insider, infatti, da qualche giorno hanno iniziato a suggerire che il progetto Strawberry potrebbe arrivare in ChatGPT nel corso delle prossime settimane.

Strawberry sarà un modello incredibilmente potente per ChatGPT, ma non tutti potranno accedervi

Crediti: OpenAI

Secondo le informazioni condivise da The Information, OpenAI sarebbe ormai pronta a lanciare ChatGPT Strawberry, un modello di testo dalle incredibili capacità di ragionamento. Le indiscrezioni suggeriscono che questo nuovo modello impieghi tra i 10 e 20 secondi per fornire una risposta all’utente, effettuando un vero e proprio ragionamento prima di fornire le informazioni necessarie per ridurre i margini di errore. Un comportamento, quello del nuovo modello, che potrebbe avvicinare ChatGPT all’AGI, ovvero all’Intelligenza Artificiale Generale (Artificial General Intelligence).

In questo caso, però, l’inedito modello non sarà multi-modale come GPT-4o, ma inizialmente potrà gestire soltanto input e output testuali. Il prezzo, inoltre, potrebbe essere particolarmente diverso dall’attuale proposta di OpenAI, con un sostanziale ritocco verso l’alto che renderà Strawberry “esclusivo“.

Il nuovo modello potrebbe prendere questo nome così particolare proprio perché gli sviluppatori avrebbero risolto uno dei grandi problemi dell’intelligenza artificiale: l’attuale versione di ChatGPT (così come le precedenti) non sono in grado di individuare con assoluta precisione quante lettere “r” siano presenti nella parola “strawberry“. Il problema sarebbe dovuto alla gestione dei token, che potrebbe essere stata rivoluzionata in questa nuova versione.

Il lancio è atteso entro le prossime due settimane, mentre per il tanto atteso GPT-5 potrebbe essere necessario aspettare almeno fino al mese di dicembre, se non direttamente al 2025. Nelle ultime ore, tuttavia, i rumor su un possibile lancio imminente si sono intensificati, specificando però che il modello potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti, ma sarebbe prevista una lunga lista d’attesa.

