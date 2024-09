OpenAI presenta ChatGPT o1 (Strawberry): la prima AI in grado di ragionare

I rumor sempre più insistenti hanno finalmente trovato conferma e nelle scorse ore OpenAI ha presentato ufficialmente il modello o1, ovvero la prima intelligenza artificiale in grado di effettuare dei ragionamenti prima di fornire una risposta. Questo modello è sostanzialmente molto più lento delle precedenti versioni di ChatGPT, ma per un buon motivo: i 10-15 secondi utilizzati per rispondere al prompt aiutano l’AI e non commettere più errori.

Il modello o1 è più lento, ma per un buon motivo: prima di rispondere fa dei ragionamenti

Crediti: OpenAI

OpenAI o1 e o1-mini sono disponibili da oggi tramite le API e in ChatGPT per tutti gli utenti abbonati al servizio Plus, in versione anteprima. Questo modello è stato addestrato per dedicare più tempo a riflettere sulle domande prima di rispondere, proprio come farebbe una persona. Rispetto a GPT-4o, il modello o1 non è multi-modale e può rispondere unicamente a prompt testuali.

Le capacità di ragionamento di OpenAI o1 possono essere particolarmente utili se si affrontano problemi complessi in ambito scientifico, di programmazione, matematica e campi affini. Questo modello, infatti, eccelle nella generazione e nel debug di codice complesso, con le API che possono essere integrate direttamente negli IDE.

OpenAI o1 rappresenta il passaggio al livello 2 verso il raggiungimento dell’AGI, nella speciale classificazione ideata proprio dagli sviluppatori statunitensi soltanto qualche mese fa.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le