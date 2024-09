OnePlus Open 2: batteria enorme, sarà più sottile di Honor Magic V3?

Aggiornamento 05/09: si riaccendono le indiscrezioni attorno a OnePlus Open 2, questa volta sul suo spessore da record, trovate i dettagli nell’articolo.

Dopo alcuni mesi di silenzio dalle ultime indiscrezioni, si torna a parlare del prossimo smartphone pieghevole targato OnePlus Open 2 e con buone nuove. Il futuro capitolo della serie Open avrebbe dalla sua una novità non da poco, per quello che si prospetta potrebbe essere il pieghevole con la batteria più grande di sempre pur sfoggiando uno spessore invidiabile.

OnePlus Open 2 sarà il pieghevole con la batteria più grande, con un occhio allo spessore

OnePlus Open – Crediti: OnePlus

Come al solito si tratta di leak, quindi è bene prendere tutto con le dovute precauzioni. Secondo quanti riportato dall’insider cinese Digital Chat Station, il prossimo OnePlus Open 2 potrebbe avere dalla sua una batteria enorme: si tratterebbe di un’unità da ben 6.000 mAh, davvero ampia per un dispositivo caratterizzato da un formato pieghevole specie rispetto ai 4.805 mAh del primo Open.

Sarebbe una Glacier Battery, una delle ultime novità del brand inaugurato con Ace 3 Pro (e che dovrebbe fare capolino anche con il prossimo OnePlus 13). Si tratta di una una batteria al silicio-carbonio ad alta densità di energia sviluppata in collaborazione con CATL, capace di mantenere almeno l’80% della sua capacità anche dopo 4 anni di utilizzo. Attualmente è stata realizzata nella versione da 6.100 mAh ma OnePlus punterebbe anche ai 7.000 mAh con la medesima tecnologia.

OnePlus Open – Crediti: OnePlus

Per amor di precisione, segnaliamo che questa novità tech non è proprio inedita nel campo dei pieghevoli: attualmente, il miglior smartphone in questo senso è vivo X Fold 3 Pro con i suoi 5.700 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W, contenuta in uno spessore di 11,2/5,2 mm da chiuso/aperto per un peso di 236 grammi. Anche Honor Magic V3 ne ha una ma si deve accontentare di una 5.150 mAh, seppur nella scocca più sottile mai vista su un foldable, 9,3/4,4 mm per 226 grammi.

A tal proposito, si vocifera che OnePlus Open 2 potrebbe rivelarsi all’altezza di Magic V3: pur avendo una 6.000 mAh, Digital Chat Station parla di uno “spessore infrangi-record” da 9,x mm. Non sappiamo il numero esatto ma sarebbe comunque un traguardo notevole anche se maggiore di quello Honor, alla luce di un amperaggio così elevato. Tra le altre migliore di OnePlus Open 2 ovviamente ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm ed una cerniera potenziata: il periodo d’uscita è fissato per il Q1 2025, quindi ci sarà da attendere.

