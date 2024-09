OnePlus 13 sarà il top di gamma green e stiloso: nuovi dettagli sul design

Il mese di ottobre si avvicina e con esso anche la presentazione ufficiale del prossimo top di gamma OnePlus 13. Le indiscrezioni parlano di un evento che si terrà tra qualche settimana, anche se durante gli ultimi giorni sono trapelate sul web diversi nuovi rumor. Il flagship cinese sta facendo tanto parlare di sé, soprattutto nelle ultime ore, grazie ad un leak che ha svelato una delle sue possibili varianti di colore insieme al materiale che comporrà la back cover.

OnePlus 13: un leak mostra la nuova colorazione Green in pelle vegana

Crediti: OnePlus

La notizia di oggi in relazione al prossimo OnePlus 13 riguarda una delle sue possibili colorazioni che, secondo un post condiviso su X (ex Twitter), sarà disponibile anche in verde. Il retro del dispositivo dunque sarà caratterizzato da una tonalità green molto chiara e dalla pelle vegana, materiale già usato dall’azienda in passato. A mostrare quello che potrebbe essere il risultato finale, è stato il render allegato al post.

Chiaramente l’immagine offre anche panoramica sul possibile posizionamento degli elementi sul retro, tra cui il modulo fotografico e il logo. Per quanto riguarda il primo, non sembra discostarsi molto da quanto visto su OnePlus 12: a mancare è la parte lineare che sull’attuale modello di punta congiunge il modulo fotografico circolare al bordo dello smartphone (come mostra la foto del modello in grigio). Il render inoltre mostra il logo Hasselblad spostato a destra sulla scocca e il brand ufficiale OnePlus posizionato ancora una volta al centro del terminale.

Crediti: X/Twitter @ Sanju Choudhary

Per quel che riguarda invece le presunte specifiche tecniche, lo smartphone potrebbe essere dotato di un display OLED da 6,82″ 2K+ a 120 Hz, un SoC Snapdragon 8 Gen 4, e ricarica cablata da 100W. È prevista inoltre una tripla fotocamera composta da un sensore principale LYT 808 da 50 MP, un teleobiettivo a periscopio LYT 600 da 50 MP con zoom 3x e da un obiettivo ultra-grandangolare anch’esso da 50 MP. Qui in basso la scheda tecnica con tutti i dettagli trapelati in rete fino ad oggi:

dimensioni /

certificazione IP65 oppure IP68/69

oppure display Micro Quad Curved OLED LTPO a 10 o 12 bit da 6,8″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata

a o da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000/6.100 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con Sony LYT-808 , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, teleobiettivo a periscopio LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X

(f/1.6) con Sony , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le