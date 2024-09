OnePlus 13 passa da Geekbench: lo Snapdragon 8 Gen 4 mostra i muscoli

Si torna a parlare di OnePlus 13, il prossimo top di gamma della compagnia cinese in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Stavolta andiamo a vedere i benchmark su Geekbench, con un risultato davvero niente male e un assaggio di quelle che saranno le specifiche del dispositivo.

OnePlus 13 avvistato su Geekbench: ecco i primi benchmark del nuovo top di gamma del brand cinese

OnePlus 12 – Crediti: OnePlus

Dopo i primi benchmark, lo Snapdragon 8 Gen 4 continua a mostrare i muscoli e lo fa su Geekbench e con il prossimo OnePlus 13. Il top di gamma della casa di Pete Lau è stato avvistato nella piattaforma con la sigla PJZ110 ed un risultato davvero niente male: 3.236 punti in single-core e 10.049 punti in multi-core, con a bordo 16 GB di RAM e Android 15 lato software. Il chipset di punta di Qualcomm – in arrivo a fine ottobre – è stato già avvistato in varie occasioni su Geekbench, sia con risultati positivi che più deludenti. Chiaro che il SoC è in fase di test a bordo dei vari flagship, di conseguenza è normale avere risultati altalenanti dato che parliamo di unità di prova. Inoltre non è da escludere la presenza di anomalie, come avvenuto di recente con Apple A18. Nel caso di OnePlus 13, il top di gamma si è comportato egregiamente e si nota il miglioramento nelle performance rispetto a OnePlus 12.

Crediti: Geekbench Crediti: Geekbench

I benchmark svelano anche la presenza di due core a 4,32 GHz e sei core a 3,53 GHz: lo Snapdragon 8 Gen 4 avrebbe dalla sua più core ad alte prestazioni, ma al momento non è ancora chiara quale sarà la configurazione finale. Per quanto riguarda il prossimo flagship di OnePlus, il lancio è atteso a fine ottobre/inizio novembre e ci sono già tante indiscrezioni: nel nostro approfondimento trovate tutti i leak trapelati finora.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le