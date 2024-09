OnePlus 13/13R: batteria enorme e senza compromessi nella ricarica

Aggiornamento 24/09: nuovi dettagli sulla potenza di ricarica di OnePlus 13, li trovate nell’articolo.

Vi ricordate quando la dirigenza di OnePlus asseriva che la ricarica wireless non avesse poi tutta questa utilità e che non se ne sentisse il bisogno di averla a tutti i costi? Sono passati anni da quelle affermazioni, e nel tempo anche i top di gamma dell’azienda si sono adeguati al mercato, a partire dalla serie 9 del 2021. Tuttavia, nel 2023 abbiamo assistito a un passo indietro in tal senso, con un OnePlus 11 deficitario della possibilità di essere caricato senza fili, ma ciò non dovrebbe accadere con OnePlus 13.

OnePlus 13 non avrà compromessi né in termini di batteria né in quelli della ricarica

Rispetto ai 5.400 mAh di OnePlus 12, si dice che OnePlus 13 (così come il prossimo 13R) godrebbe di una più ampia batteria da 6.000 mAh, a fronte di una ricarica rapida cablata Super VOOC che rimarrebbe a 100W, come confermato dalla certificazione 3C. Questa indiscrezione riprende quella secondo cui tutti i prodotti di punta in arrivo da parte di OPPO, OnePlus e Realme avrebbero batterie di queste dimensioni. Addirittura si parla di un OnePlus Ace 4 Pro che potrebbe spingersi oltre con una esagerata 6.500 mAh.

Per quanto riguarda la ricarica wireless, da parte di Digital Chat Station arrivano informazioni apparentemente discordanti. Il leaker aveva inizialmente avanzato l’ipotesi che la ricarica AirVOOC fosse assente, ma più recentemente ha suggerito che ci sarà e che avrà una potenza di 50W, specifiche invariate (sia cablata che wireless) rispetto a OnePlus 12.

Se si guarda al mercato telefonico, gli unici smartphone capaci di offrire sia una batteria ad alto amperaggio che il supporto alla ricarica wireless sono alcuni rugged phone. Si potrebbe suppore che lo spazio richiesto per una batteria da 6.000 mAh non permetterebbe a OnePlus 13 di poter ospitare le componenti necessarie per poter essere caricato senza fili, anche a fronte della necessità di evitare eventuali problemi di surriscaldamento. Ma a questo pare così non sarebbe, e ci aspettiamo che lo stesso valga anche per Xiaomi 15, OPPO Find X8 e vivo X200.

