Occasioni Geekmall: Power Station, e-bike e non solo, in sconto con Coupon!

Sconti tech e non solo: ecco le occasioni della settimana dallo store Geekmall con vari prodotti in sconto con Coupon e l’immancabile spedizione direttamente dall’Europa. Ci sono Power Station, una e-bike per i tuoi spostamenti green ed una sedia ergonomica per la tua postazione PC perfetta. Ecco tutti i dettagli e come fare per risparmiare!

Geekmall: ecco le nuove offerte di Settembre, con Coupon e spedizione dall’Europa (gratis)

Crediti: FOSSiBOT

Con Flashfish P66 non avrai più problemi di energia elettrica durante viaggi e gite fuori porta: la Power Station portatile è in grado di alimentare la maggior parte dei dispositivi elettrici grazie ad una batteria ad alta potenza da 288,6 Wh e ad una potenza in uscita CA da 260W (con un picco di 520W). La stazione può alimentare fino a 8 dispositivi contemporaneamente ed ospita anche una base per la ricarica wireless (da 5W) sulla parte superiore. La ricarica può avvenire tramite adattatore DC 15V/3A, caricatore per auto da 12V oppure un pannello solare da almeno 100W. Il tutto è progettato per la massima sicurezza mentre il protatico schermo LED mostra i vari parametri della stazione in modo chiaro. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Anche FOSSiBOT F3600 Pro è in promozione: si tratta ancora una volta di una Power Station ma in questo caso abbiamo a che fare con una soluzione premium, più potente ed adatta ai palati più fini. A bordo troviamo una batteria LiFePO4 da 3.840 Wh ed è possibile espandere il tutto collegando fino a due pacchi batteria aggiuntivi (per un totale di 11.520 Wh). La stazione ha una potenza in uscita CA da 3.600W e può ricaricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

Si cambia completamente genere con DYU A5, e-bike BMX pensata per gli spostamenti green in città: la bici elettrica monta un motore brushless da 350W, una batteria rimovibile da 12,5 Ah ed ha una un’autonomia fino a 70 km. È possibile regolare sia l’altezza del sellino che quello del manubrio, c’è un cambio a 7 velocità, pneumatici da 14 x 1,95″ e non manca un display per visualizzare i parametri della corsa e lo stato della batteria. Il design pieghevole e salvaspazio è una manna dal cielo; infine è presente un doppio sistema di ammortizzatori (anteriori e sotto il sellino) per una guida sempre comoda.

Infine, anche la sedia ergonomica NEWTRAL MagicH-B Pro è in sconto: sia lo schienale che il poggiatesta seguono automaticamente il movimento dell’utente, per una seduta confortevole. Il poggiapiedi dona un tocco di comodità aggiuntivo mentre i braccioli 4D si adattano con precisione.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

