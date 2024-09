Nothing Ear (open) ufficiali: le cuffie di Carl Pei diventano “aperte”

Anche se in molti la conoscono per i suoi smartphone, Nothing nasce come un’azienda audio, e ce lo ricorda con il lancio di queste Nothing Ear (open). Se non si chiamano Ear (3) è per il loro distanziarsi dal formato classico di cuffie true wireless a cui si è solitamente abituati, presentandosi al mondo come il nuovo modello sul mercato per la categoria delle cuffie open-ear.

Nothing Ear (open) sono il nuovo modello per il catalogo di cuffie del brand di Carl Pei

“Open your world” è lo slogan che accompagna la presentazione di Nothing Open (ear), essendo cuffie la cui differenziazione rispetto alle Nothing Ear classiche sta nel loro design aperto. Anziché infilarsi all’interno del padiglione auricolare, gli auricolari si appoggiano nell’orecchio lasciando che il suono dell’ambiente che circonda l’ascoltatore non venga del tutto estromesso.

Questo tipo di design ha due vantaggi: avere percezione di quello che c’è nei dintorni (che siano pedoni, biciclette o veicoli) e avere un’indossabilità meno invasiva, specie per chi soffre la vestibilità delle cuffie in-ear. Affinché non venga compromessa la privacy di ciò che si sta ascoltando, la tecnologia Sound Seal System utilizza altoparlanti direzionali per evitare che ci siano fuoriuscite sonore verso l’esterno.

Oltre a essere meno fastidiose da indossare, hanno un peso di 8,1 grammi e uno spessore massimo di 19 mm, rendendole fra le più sottili cuffie di questa tipologia. Non è stata sottovalutata la qualità audio, implementando driver a gradini con rivestimento in titanio e diaframma personalizzato che, muovendosi al centro anziché alle estremità, riduce le distorsioni e potenzia la resa delle frequenze basse.

La tecnologia Clear Voice utilizza l’AI sui due microfoni presenti per migliorare la qualità vocale in chiamata, l’autonomia si attesta sulle 8 ore (30 ore con custodia) con una ricarica che impiega 10 minuti per garantire 2 ore d’ascolto, l’app Nothing X offre un EQ avanzato per la personalizzazione sonora, hanno controlli touch, certificazione IP54, connettività Bluetooth 5.3 LE con Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair e non manca una modalità a bassa latenza sotto i 120 ms.

Disponibili nelle due colorazioni Black e White nella tipica scocca trasparente dell’azienda, Nothing Open (ear) sono disponibili sullo store ufficiale al prezzo di listino di 149€.

