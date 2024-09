Nothing Ear (Open): le TWS aperte hanno una data d’uscita

Dopo aver stuzzicato gli appassionati con i primi teaser, la compagnia di Carl Pei ha confermato in via ufficiale la data di presentazione di Nothing Ear (Open). C’è ancora una alone di mistero intorno alla prossima novità del brand: che cosa possiamo aspettarci dal nuovo dispositivo audio dell’azienda?

Nothing Ear (Open), i nuovi auricolari true wireless hanno una data di presentazione: ecco quando arriveranno

Crediti: Nothing

Al momento Nothing si è limitata a confermata un evento per il 24 settembre: non ha ancora svelato l’identità del prodotto in arrivo, ma (anche dai teaser) è chiaro che si tratta della data di presentazione delle Nothing Ear (Open). Le prime immagini indicano che si tratterà di un prodotto audio e che continuerà lo stile del brand, con una parte semi-trasparente che lascia intravedere i componenti interni. Il nome fa pensare subito ad un paio di auricolari true wireless Open Ear, ossia una soluzione per ascoltare musica e fare chiamate senza però isolare l’utilizzatore.

Ciò è possibile tramite la conduzione dell’aria, dove il suono viene direzionato all’interno del condotto uditivo. Inoltre è possibile utilizzare delle tecnologia per attutire i rumori circostanti. Come anticipato anche poco sopra, la presentazione di Nothing si terrà il prossimo 24 settembre. Inoltre l’ultima novità del brand di Carl Pei arriverà anche in Italia dato che l’annuncio compare anche nel sito ufficiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le