Narwal Freo Z Ultra subito in sconto su Geekmall, con Freo X Plus e X Ultra!

Dopo il lancio a IFA 2024 il nuovo Narwal Freo Z Ultra arriva sullo store Geekmall ed è subito in promozione con un codice sconto dedicato. Inoltre anche gli altri due modelli della linea per le pulizie intelligenti di Narwal sono in offerta: un’occasione imperdibile per mettere le mani sui robot aspirapolvere più interessanti del momento (specialmente visto il prezzo)!

Narwal Freo Z Ultra debutta su Geekmall ed è subito in promozione: ci sono anche Freo X Plus e Freo X Ultra in sconto!

Il protagonista assoluto è – ovviamente – Narwal Freo Z Ultra: il nuovo robot top di gamma è stato presentato alla fiera tecnologica di Berlino, con tante novità e funzionalità stellari. Il robottino aspirapolvere di nuova generazione è dotato di intelligenza artificiale ed è progettato per rendere ancora più rapida e comoda la cura dei pavimenti. Il nuovo sistema Twin AI Dodge permette di evitare gli ostacoli con la massima precisione grazie alla doppia telecamera RGB da 1200p con angoli di visione ultra ampi (136°) e al doppio chip AI. Questi sono in grado di rilevare rapidamente oltre 120 oggetti domestici in tempo reale, con una precisione millimetrica, permettendo al robot di prendere decisioni istantanee. La tecnologia Proactive AI DirtSense 2.0 è in grado di riconoscere rapidamente e in tempo reale la differenza tra sporco secco e macchie bagnate, applicando la strategia di pulizia più adatta.

L’AI interviene anche nel lavaggio e nell’asciugatura dei mop: il dispositivo regola automaticamente la temperatura in base al tipo di sporco rilevato (con un lavaggio a 45°C per lo sporco normale, a 60°C contro quello oleoso e a 75°C per eliminare eventuali batteri residui. L’iper-aspirazione fino a 12.000 PA elimina lo sporco a fondo mentre il sistema di pulizia 3D è in grado di spingersi fino ai bordi delle stanze. La spazzola zero-grovigli 2.0 è utile contro peli e capelli, rendendo il nuovo robottino un alleato davvero prezioso.

Il prezzo di Narwal Freo Z Ultra scende a 849€ grazie al codice sconto “NarwalFZU“, con l’immancabile spedizione gratis dall’Europa. L’ultima novità del brand è appena sbarcata su Geekmall e per l’occasione l’intera linea di robottini è in promozione. I precedenti Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra sono in offerta a 249€ e 749€ (con il coupon “NarwalXP70” e “NarwalXP70“), rispettivamente con 3 e 6 sacchetti per la polvere in regalo.

Il modello Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere dal prezzo accessibile, caratterizzato da un design minimale ed una potenza di aspirazione di ben 7.800 PA, una spazzola anti-groviglio, la funzione di rilevamento dei tappeti (solleva il mop fino a 9 mm per evitare di bagnarli) ed un basso livello di rumore. Il fratello maggiore Narwal Freo X Ultra è dotato di caratteristiche top ed è accompagnato da una base di auto-svuotamento (con funzione di lavaggio dei mop ed asciugatura tramite aria calda a 40°C). La potenza sale a 8.200 PA mentre la tecnologia DirtSense rileva automaticamente il livello di sporco. Tra le altre feature troviamo un sistema di navigazione e mappatura con Tri-Laser Array ed un mop con pressione verso il basso di 12N (per una pulizia ancora più efficiente). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

