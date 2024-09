Motorola lancerà un nuovo ThinkPhone, ma senza Snapdragon

Lo smartphone Motorola ThinkPhone (lanciato nel 2023) potrebbe tornare sul mercato in una nuova versione, con diversi cambiamenti significati. L’azienda avrebbe quindi intenzione di continuare a supportare la serie: il lancio del modello di nuova generazione sarebbe previsto nel corso del 2025 e stavolta Qualcomm dovrebbe essere in panchina in favore di MediaTek.

Motorola ThinkPhone torna nel 2025 con un nuovo modello: avrà il Dimensity 7300

Crediti: Motorola

Le prime indiscrezioni sul prossimo Motorola ThinkPhone parlano del passaggio da un chipset Snapdragon di Qualcomm ad uno targato MediaTek, ossia il Dimensity 7300. Per il resto, il telefono sarebbe equipaggiato con un display OLED da 6,36″ con risoluzione 2.670 x 1.200 pixel e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La versione attuale misura 6.5″, seppur con una risoluzione minore: il futuro dispositivo dovrebbe offrire un display meno ampio e, probabilmente, dimensioni più compatte. Le voci parlano anche di una diminuzione della batteria dagli attuali 4.500 mAh a 4.310 mAh, ulteriore segnale che il prossimo ThinkPhone potrebbe effettivamente essere più piccolo proprio in termini di telaio.

L’upgrade energetico però ci sarà: il modello 2025 dovrebbe contare infatti sulla ricarica da 68W. Infine, il comparto fotografico sarebbe composto da un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. L’arrivo del nuovo ThinkPhone è previsto al momento per i primi mesi del 2025 ma non c’è ancora una data precisa.

