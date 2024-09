RAZR 50s: si intravede un nuovo pieghevole più low-cost di Motorola

Il settore degli smartphone pieghevoli continua a espandersi, e Motorola vuole continuare a espandersi con il lancio dell’inedito RAZR 50s. Il rilancio della storica famiglia RAZR è partito nel 2019: da un singolo modello nel 2023 passò a due modelli, prima con RAZR 40 e 40 Ultra e più recentemente con RAZR 50 e 50 Ultra, e adesso pare che avverrà il successivo passaggio a tre modelli.

Motorola starebbe preparando il lancio del nuovo pieghevole RAZR 50s

Ovviamente sarà un flip phone, anche perché Motorola non ha ancora prodotto nessun pieghevole a libro e difficilmente lo farà adesso che starebbe preparando un modello meno costoso. La prima apparizione di Motorola RAZR 50s è avvenuta all’interno del database dell’ente certificativo HDR10+, ma per il momento le informazioni sulle sue specifiche scarseggiano. Le indiscrezioni parlano di uno smartphone pieghevole più economico rispetto a RAZR 50, che ricordiamo essere stato lanciato in Italia al prezzo di 899€.

I costi produttivi potrebbe abbassarsi tramite l’adozione di schermi più piccoli, un SoC meno potente, fotocamere peggiori e una batteria meno capiente e più lenta a caricarsi, ricordando che RAZR 50 ha schermi da 3,6″ e 6,9″, MediaTek Dimensity 7300X, 50+13 MP con ultra-grandangolare, 4.200 mAh con ricarica 30W e wireless 15W.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le