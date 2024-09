Meizu StarV Ring 2: il rivale economico di Galaxy Ring è servito

Lo scorso dicembre Meizu ha presentato il suo primo anello smart sotto il marchio MYVU, prevalentemente come controller per i suoi occhiali MYVU AR Glasses, mentre per il secondo capitolo ha cambiato nome e stile. Meizu StarV Ring 2 è il nuovo indossabile del brand ed arriva con un design elegante e tante funzioni per sport e salute, ad un prezzo accessibile.

Meizu StarV Ring 2: caratteristiche, prezzo e uscita del nuovo anello smart del brand

Disponibile nella sola colorazione nera (chiamate Meteor Black), Meizu StarV Ring 2 presenta il pacchetto completo per il monitoraggio della salute. Grazie all’anello smart è possibile tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la temperatura corporea e il sonno. Inoltre il dispositivo supporta la valutazione del rischio glicemico ma non si tratta di un sensore per la lettura in tempo reale, ma più una soluzione simile a quanto visto con Huawei Watch 4. Ovviamente l’anello è pensato per integrarsi alla perfezione con i prodotti dell’ecosistema Meizu; in particolare, il gadget si trasforma in uno strumento di controllo per i nuovi occhiali smart StarV Air 2. Tra le altre funzioni c’è anche la possibilità di sbloccare le porte e di fungere da chiave dell’auto, ovviamente con i dispositivi supportati. L’accessorio è certificato IP68 ed ha una resistenza fino a 5 ATM.

Il nuovo anello smart Meizu StarV Ring 2 ha debuttato in Cina al prezzo di 1.099 CNY, ossia circa 139€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra particolarmente appetibile per il mercato cinese: Samsung Galaxy Ring ha debuttato nel paese a 2.999 CNY, quindi l’ultima novità di Meizu si presenta come un’alternativa davvero niente male. Per i più curiosi di questa tipologia di accessori, in Italia sono disponibili sia Galaxy Ring (fresco di lancio e dal prezzo salato) che Amazfit Helio Ring (sicuramente molto più abbordabile).

