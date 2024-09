Il prossimo Meizu potrebbe avere un look ispirato all’astronomia

Nel corso dei mesi passati Meizu ha annunciato la fine delle sue serie di smartphone, per poi tornare sui suoi passi con una sfilza di telefoni (sia top che mid-range). Insomma, la casa cinese non sembra per nulla intenzionata ad abbandonare questo settore anzi, le nuove immagini leak mostrano un design elaborato e nuovo di zecca, ispirato all’astronomia.

Meizu Lucky 08 con design Star Track: è questa la prossima novità del brand cinese?

Crediti: Weibo

Un noto insider cinese ha pubblicato delle immagini che mostrano un misterioso smartphone: il leaker ne parla come Meizu Lucky 08, probabilmente il nome in codice del terminale. Disponibile nelle colorazioni White e Black, il telefono presenta una design nuovo per il brand: lo stesso insider lo definisce Star Track ed effettivamente questo particolare look ricorda un astrolabio (uno strumento astronomico utilizzato per calcolare la posizione del sole e delle stelle). Il dispositivo presenta bordi dritti, angoli arrotondati, una struttura in plastica, una cover presumibilmente in vetro.

Crediti: Weibo

Secondo quanto riportato del leaker, il telefono avrebbe dalla sua una batteria super capiente e funzionalità AI di punta; comunque non vengono specificate né la grandezza della batteria (probabilmente intorno ai 6.000 mAh) né la natura delle feature basate sull’intelligenza artificiale. Comunque non sembra trattarsi di un dispositivo top, ma di un medio gamma.

