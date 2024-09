Meizu 21, Note 21 e Note 21 Pro ufficiali in versione Global: il ritorno internazionale di Meizu!

Il brand cinese ha deciso di cambiare completamente strategia: dopo l’annuncio della chiusura verso il mondo degli smartphone per dedicarsi esclusivamente alle funzioni AI, la compagnia asiatica ha lasciato tutti di stucco continuando come se niente fosse a sfornare nuovi modelli. Ed ora lo stupore raddoppia: a distanza di oltre 5 anni dall’ultimo smartphone internazionale ecco fare capolino ben tre novità! Si tratta di Meizu 21, Note 21 e Note 21 Pro in versione Global: ecco tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Meizu 21, Note 21 e Note 21 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Gli utenti più attenti alle novità in ambito cinese sicuramente conosceranno bene Meizu 21, ultimo top di gamma del brand insieme al fratello maggiore 21 Pro. Design e specifiche non cambiano di una virgola rispetto alla controparte lanciata in patria: Meizu 21 Global è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e monta un ampio schermo AMOLED da 6,55″ a 120 Hz con bordi sottilissimi, un lettore d’impronte ad ultrasuoni ed un punch hole centrale. Il retro del telefono ospita una tripla fotocamera dotata di un flash LED anulare (con un anello luminoso RGB), un sensore Samsung da 200 MP con OIS, un ultra-grandangolare ed un modulo dedicato alla profondità di campo. Manca la ricarica wireless ma è presente quella rapida cablata da 80W (per una batteria da 4.800 mAh).

Le novità continuano con Meizu Note 21, un telefono che strizza l’occhio al design dei modelli di Cupertino. Si tratta del dispositivi budget della famiglia, dettaglio chiaro già dalla presenza di un notch a goccia. Lo schermo è un pannello LCD da 6,74″ HD+ con risoluzione a 90 Hz, il chipset a bordo è una soluzione octa-core non specificata ed è presente una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica da 18W. La dual camera è basata su un sensore da 50 MP.

Meizu Note 21 Pro alza leggermente il tiro, ma si posiziona sempre nella fascia media: il cuore dello smartphone è il SoC Helio G99 di MediaTek, la batteria scende a 5.000 mAh ma guadagna la ricarica da 30W, la fotocamera principale è un sensore da 64 MP. Il display resta un’unità LCD IPS, ma da 6,78″ di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il prezzo del trittico Global composto da Meizu 21, Note 21 e Note 21 Pro, al momento l’azienda non ha ancora confermato né le cifre né i mercati dove saranno lanciati. Per ora Meizu si è limitata ad annunciare l’uscita internazionale, fuori dai confini cinesi, ma resta da vedere quali saranno i paesi interessanti. Aspettando maggiori dettagli, vi lasciamo con la scheda tecnica di ciascun modello.

Meizu 21 (Global) – Scheda tecnica

dimensioni di 156,7 x 75,3 x 7,9 mm per un peso di 198 grammi

certificazione IP54

display Samsung AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.800 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 200 + 13 + 5 MP (f/1.7-2.4-2.4) con Samsung ISOCELL HP3, OIS, ultra-grandangolare (122°, macro da 2,5 cm), profondità di campo

(f/1.7-2.4-2.4) con Samsung ISOCELL HP3, OIS, ultra-grandangolare (122°, macro da 2,5 cm), profondità di campo selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS (L1 + L5), Speaker stereo, Type-C

Flyme 10.5 basato su Android 13

Meizu Note 21 (Global) – Scheda tecnica

dimensioni /

certificazione IP /

/ display LCD IPS da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel), refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco fino a 450 nit

IPS da (1.600 x 720 pixel), refresh rate a e luminosità di picco fino a 450 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC non specificato

CPU octa-core (2 x A75 + 6 x A55)

GPU /

8 GB di RAM

di RAM 256 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite batteria da 6.000 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP con profondità di campo

con profondità di campo selfie camera da 8 MP

Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC (?), GPS, Speaker stereo, Type-C

Flyme OS

Meizu Note 21 Pro (Global) – Scheda tecnica

dimensioni /

certificazione IP /

/ display LCD IPS da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 550 nit

IPS da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a e luminosità di picco fino a 550 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU mali-G57 MP2

8 GB di RAM

di RAM 256 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite batteria da 5.000 mAh con ricarica da 30W

con ricarica da fotocamera da 64 + 2 MP con profondità di campo

con profondità di campo selfie camera da 13 MP

Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC (?), GPS, Speaker stereo, Type-C

Flyme OS

