Dimensity 9400, ecco la data: il rivale dello Snapdragon 8 Gen 4 sta arrivando!

Nonostante sia un System-on-a-Chip di tutto rispetto, il Dimensity 9300 è tutt’altro che molto diffuso, al contrario dello Snapdragon 8 Gen 3: la storia cambierà con la prossima soluzione di punta targata MediaTek? È presto per dirlo, ma dopo le voci di corridoio che sono abbondantemente circolate in rete, adesso è lo stesso chipmaker a confermare la data di presentazione del suo prossimo SoC hidh-end: Dimensity 9400 è ormai dietro l’angolo!

Dimensity 9400 e Snapdragon 8 Gen 4, sfida a 3 nm: il top di MediaTek ha una data di presentazione

Crediti: MediaTek

MediaTek ha confermato in via ufficiale la data di presentazione della sua nuova generazione di punta: l’evento è fissato per il 9 ottobre e ovviamente è impossibile non pensare al debutto del Dimensity 9400. Non è una scelta casuale, perché la diretta rivale Qualcomm ha già annunciato che lo Snapdragon 8 Gen 4 verrà presentato ad ottobre, precisamente nella seconda metà del mese. Ma quali saranno le novità del prossimo SoC MediaTek? I leak affermano ancora una volta che il chipset top di gamma manterrà specifiche tecniche che punteranno alla massima potenza disponibile. A partire dal processore, che avrebbe una configurazione composta da 1 core Cortex-X925 a 3,63 GHz, 3 core Cortex-X4 a 2,8 GHz e 4 core Cortex-A725 a 2,1 GHz, nuovamente priva dei core a basso consumo Cortex-A520.

La novità principale sarà il core Cortex-X5 di ARM, che si vocifera sarà “il più grande aumento delle prestazioni degli ultimi cinque anni“. Si parla anche di una nuova NPU più potente del +40% rispetto a quella del Dimensity 9300 che arriva a 48 TOPS. Non dovrebbe mancare una GPU dalle prestazioni stellari, una scheda Immortalis-G925 MC12. Sia MediaTek che Qualcomm si affiderebbero al nodo N3E a 3 nm di TSMC, anche se i benchmark sembrerebbero dare ragione al chipmaker taiwanese in termini di potenza sintetica; tuttavia, potrebbe mancare una delle novità principali dello Snapdragon 8 Gen 4.

Per quanto riguarda i primi smartphone al mondo con il Dimensity 9400 dovrebbe trattarsi della serie vivo X200 dato che il lancio è fissato per il 14 ottobre. Anche la gamma OPPO Find X8 avrebbe dalla sua il nuovo chipset MediaTek ma l’uscita dovrebbe avvenire verso fine ottobre.

