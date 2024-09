La GPU di Dimensity 9400 straccia quella di A18 Pro: ecco i primi benchmark

Nonostante i nuovi chip Dimensity 9400 di Mediatek verranno presentati ufficialmente soltanto il prossimo mese, sul web iniziano a trapelare informazioni piuttosto positive per quanto riguarda la potenza che avrà a disposizione questo nuovo chipset. L’azienda taiwanese ha già dichiarato che la GPU dei nuovi Dimensity 9400 sarà la più potente ed efficiente e secondo i primi benchmark potrebbe proprio aver ragione.

Dimensity 9400 nei primi benchmark: la GPU straccia la concorrenza di Apple e Qualcomm

Crediti: ARM

Dotato di una GPU Immortalis-G925, il nuovo Dimensity 9400 di Mediatek in questi giorni potrebbe essere stato testato in GFXBench, un popolare benchmark per la GPU, ottenendo risultati davvero straordinari. Nel test Aztec (1440p, Vulkan), la GPU del nuovo chip taiwanese avrebbe fatto segnare ben 134 FPS, stracciando la concorrenza di Apple e Qualcomm.

In questo test, infatti, il nuovo Apple A18 Pro è riuscito a raggiungere soltanto 72 FPS, mentre Snapdragon 8 Gen 3 dello scorso anno ha messo a segno 95 FPS. Il risultato ottenuto da Dimensity 9400, quindi, sarebbe davvero straordinario e gli utenti potrebbero aspettarsi delle prestazioni davvero molto solide nei giochi mobile più importanti e che richiedono maggiore potenza.

Per scoprire se questi benchmark corrisponderanno alle performance reali, tuttavia, dovremo attendere il prossimo mese, quando Mediatek annuncerà ufficialmente i nuovi Dimensity.

