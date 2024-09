IFA 2024: Lenovo presenta i nuovi Yoga e IdeaPad con intelligenza artificiale

In questi giorni si sta tenendo a Berlino l’annuale kermesse della tecnologia che prende il nome di IFA 2024 e proprio su questo prestigioso palco Lenovo ha deciso di presentare la sua nuova lineup di laptop e convertibili con intelligenza artificiale. In questi giorni, infatti, il celebre produttore ha rinnovato completamente le linee Yoga e IdeaPad, tra le più apprezzate in tutto il mondo, realizzando quelli che sono adesso conosciuti come AI PC.

Dopo la presentazione ufficiale dei Copilot+ PC di Microsoft, tutti i produttori hanno iniziato a proporre le loro soluzioni per quelli che vengono etichettati oggi come “AI PC”. Lenovo non è da meno e ha voluto portare sul palco di IFA 2024 i nuovi dispositivi delle linee Yoga e IdeaPad, che per la prima volta potranno sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale direttamente il locale (senza collegamento ad internet). Tra i nuovi prodotti troviamo:

Yoga Slim 7i Aura Edition con Intel Core Ultra (Serie 2)

con Intel Core Ultra (Serie 2) Yoga Pro 7 , IdeaPad Slim 5 con processore AMD Ryzen

, con processore AMD Ryzen IdeaPad Slim 5x e IdeaPad 5x 2-in-1 con processore Snapdragon X Plus

Grazie alla partnership pluriennale con Intel, Yoga Slim 7i Aura Edition garantisce le ottime prestazioni dei processori Intel Core Ultra di seconda serie, con una CPU ibrida a 8-core ed una GPU ad alte prestazioni. A caratterizzare questo processore, però, c’è la NPU da 45 TOPS che permette di gestire senza problemi l’intelligenza artificiale in locale, con la possibilità di affiancare fino a 32 GB di RAM per la gestione delle applicazioni. I dispositivo viene impreziosito, inoltre, da una batteria da 70 Wh e la connettività Wi-Fi 7 con Bluetooth 5.4.

Lenovo Yoga Pro 7, invece, può vantare iul nuovo processore AMD Ryzen AI 9 365 con una NPU da 50 TOPS per accelerare ulteriormente i flussi di lavoro con intelligenza artificiale. Con un display OLED PureSight Pro da 14.5, questo laptop offre una risoluzione di 2.8K con la possibilità di sfruttare l’AI per migliorare le performance dell’hardware e dei software per la creatività.

Non mancano, inoltre, le soluzioni con processore Snapdragon X Plus che segna il ritorno in auge di Windows on ARM: Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1, infatti, sfrutta questo hardware in grado di garantire una NPU fino a 45 TOPS, con 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di spazio di archiviazione su memoria SSD. Questo convertibile è certificato MIL-STD-810H con cover in metallo per garantire che il dispositivo sia sempre protetto da qualsiasi colpo possa ricevere.

Tutti i nuovi PC Lenovo, inoltre, possono sfruttare l’inedita Lenovo Creator Zone, una nuova app che sfrutta l’intelligenza artificiale per potenziare la creatività degli utenti. Grazie a questo programma, infatti, chi acquisterà un nuovo dispositivo del brand potrà sfruttare la generazione delle immagini dal testo, dai bozzetti e dalle altre immagini, oltre alla modifica avanzata delle immagini con Stable Diffusion 3.0.

Prezzi e disponibilità

I nuovi AI PC di Lenovo saranno disponibili a partire dai mesi di settembre ed ottobre 2024, con prezzi a partire da 699€. Di seguito la lista completa.

Yoga Slim 7i Aura Edition , disponibile da settembre 2024 a partire da 1399€

, disponibile da settembre 2024 a partire da Yoga Pro 7 , disponibile da settembre 2024 a partire da 1699€

, disponibile da settembre 2024 a partire da IdeaPad 5x 2-in-1 , disponibile da settembre 2024 a partire da 999€

, disponibile da settembre 2024 a partire da IdeaPad Slim 5x , disponibile da settembre 2024 a partire da 899€

, disponibile da settembre 2024 a partire da IdeaPad Slim 5, disponibile da ottobre 2024 a partire da 699€

