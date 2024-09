Il nuovo concept Lenovo è un portatile “spione”: il display segue i tuoi movimenti | IFA 2024

Le fiere tecnologiche sono l’ideale per presentare nuovi prodotti, ma si tratta anche del terreno adatto per testare e mostrare delle soluzioni inedite e concept. L’ultima novità del brand cinese è stata svelata proprio a IFA 2024 ed offre un’interessante sguardo a quello che potrebbe essere il futuro (specialmente con il clima attuale, tutto incentrato sull’intelligenza artificiale). Lenovo Auto Twist AI è un notebook dotato di un display rotante in grado di seguire i movimenti dell’utente, utile sia in ambiato professionale che per l’intrattenimento.

Lenovo Auto Twist AI è il notebook con display rotante che segue i movimenti dell’utente: ecco come funziona

Crediti: Lenovo

Al momento Lenovo Auto Twist AI è un concept, anche se ad IFA 2024 è presente un prototipo funzionante. Come anticipato poco sopra, si tratta di un notebook basato sull‘automazione intelligente e l’AI: il display può muoversi liberamente, ruotando su sé stesso in modo da seguire i movimenti dell’utente. Inoltre il pannello può anche chiudersi ed aprirsi in tutta autonomia. Il funzionamento avviene tramite comandi vocali: basta un attimo per aprile il portatile, senza la necessità di agire manualmente. Grazie alla tecnologia di riconoscimento e tracciamento del volto e all’intelligenza artificiale, il display segue i movimenti con precisione (in modo da mantenere l’utente sempre all’interno del campo visivo). Si tratta di una funzione utile durante una presentazione oppure una videochiamata.

Lenovo Auto Twist AI offre due modalità di utilizzo, che possono essere attivate tramite i comandi vocali (“chiudi laptop”, “modalità laptop” e “modalità tablet”). In versione laptop abbiamo a che fare con un classico portatile ma – visto il suo particolare formato – il terminale può anche essere utilizzato come un tablet. L’ispirazione è arrivata grazie al precedente ThinkBook Plus Twist (lanciato al CES 2023), portatile dotato di un display OLED principale ed uno schermo e-ink posizionato sul retro (entrambi montati su una scocca rotante).

Per il momento il PC concept sembra funzionare bene anche se i comandi vengono eseguiti con una certa lentezza: la risposta ad un comando avviene in modo rapido (circa uno o due secondi) mentre l’esecuzione è abbastanza lenta, circa 10 secondi. Ovviamente si tratta ancora di un concept, quindi è ancora in corso d’opera.

