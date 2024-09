iQOO Z9 Turbo+ ufficiale: Xiaomi 14T Pro deve ancora uscire ma ha già un rivale

Pochissimi giorni ci separando dal lancio di Xiaomi 14T Pro, ma come di tanto in tanto accade le aziende si anticipando, come accaduto con il lancio di questo iQOO Z9 Turbo+. Ancora una volta, il sub-brand di vivo ha deciso di portare sul piatto uno smartphone che fa della potenza il suo marchio di fabbrica, basandosi sul performante Dimensity 9300+, attualmente il SoC migliore di MediaTek.

iQOO Z9 Turbo+ è il nuovo top di gamma con il miglior SoC MediaTek (anche se per poco)

Procediamo per step, perché iQOO Z9 Turbo+ è uno smartphone con certificazione IP65 contro liquidi e polvere, e le sue dimensioni generose accolgono uno schermo da 6,78″ 2.8K (2.800 x 1.260 pixel) con sensore ID ottico. Quello utilizzato è un pannello Huaxing C8 OLED molto fluido che si spinge fino ai 144 Hz di refresh rate oltre che molto luminoso, potendo vantare un picco di 4.500 nits in HDR.

Come anticipato, iQOO Z9 Turbo+ si distanzia dal modello non Plus per il cambio di piattaforma, passando da una soluzione Qualcomm (lo Snapdragon 8s Gen 3) a una MediaTek. Il Dimensity 9300+ è un SoC realizzato a 4 nm, comprensivo di CPU octa-core con core Cortex-X4 fino a 3,4 GHz, GPU ARM Immortalis-G720 MC12 e memorie di tipo LPDDR5X e UFS 4.0 da 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di ROM.

Oltre al software OriginOS 4 basato su Android 14, le sue specifiche comprendono una doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.8-2.2 con Sony LYT-600, OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 16 MP f/2.5, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 7, GPS a tripla frequenza, Bluetooth 5.4, sensore IR, NFC, USB-C 2.0, co-processore Q1, raffreddamento con camera di vapore e una batteria da ben 6.400 mAh con ricarica rapida 80W (ma niente supporto wireless).

Lanciato in Cina, iQOO Z9 Turbo+ ha un prezzo di listino di 2.299 CNY (293€) per la variante da 12/256 GB, di 2.499 CNY (318€) per quella da 16/256 GB, e di 2.699 CNY (344€) per quella da 12/512 GB e infine di 2.899 CNY (369€) per quella top da 16/512 GB.

