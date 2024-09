iQOO Neo 10 Pro avrà specifiche impressionanti: altro che flagship killer

Aggiornamento 02/09: trapela una nuova lista di specifiche attese su iQOO Neo 10 e 10 Pro, le trovate elencate nell’articolo.

Quando si parla di iQOO, brand partner di vivo, è impossibile non farsi venire in mente uno dei suoi flagship killer: si tratta di dispositivo che strizzano l’occhio alla fascia premium, ma ad un prezzo di certo più contenuto. Un noto insider ha cominciato a stuzzicare gli utenti e lascia presagire cose piuttosto interessanti per i prossimi iQOO Neo 10 e 10 Pro.

iQOO Neo 10 e 10 Pro: un leak anticipa specifiche di alto livello per i nuovi membri

Neo 9 – Crediti: iQOO

Lanciati lo scorso dicembre in Cina (con il solo modello Pro arrivato in versione Global, ma rimaneggiato), iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro appartengono alla gamma di flagship killer della compagnia, grazie alla presenza dei chipset Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9300 ed altre caratteristiche elevate. I prossimi iQOO Neo 10 e 10 Pro non saranno da meno, stando a quanto trapelato di recente: secondo le prime anticipazioni si tratterà di veri e propri top di gamma.

iQOO Neo 10 e 10 Pro avranno dalla loro chipset di fascia alta quali Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9400 da parte di Qualcomm e MediaTek, anche se non è ben chiaro quale modello userà quale SoC. Dovremmo trovare anche schermi piatti OLED 8T con risoluzione 1.5K e refresh rate LTPO 144 Hz; ci sarebbero poi un telaio in plastica e una cover posteriore in vetro oppure in simil-pelle. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore da 50 MP mentre lato autonomia si fa riferimento a una batteria da oltre 6.000 mAh con ricarica rapida da 120W.

Ricordando che iQOO Neo 9 e 9 Pro fecero il loro debutto a dicembre 2023, è lecito attendersi che iQOO Neo 10 e 10 Pro arrivino nello stesso periodo, anche se vista la tendenza anche i flagship iQOO potrebbe arrivare leggermente prima, comunque sempre nel corso del Q4 2024.

