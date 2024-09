Apple non stravolge i prezzi: ecco quanto costeranno i nuovi iPhone 16

Aggiornamento 09/09: un celebre giornalista è tornato a parlare dei possibili prezzi dei nuovi iPhone 16, che potrebbero non vedere variazioni rispetto al passato. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Quando si parla di Cupertino e dei nuovi modelli in arrivo, le indiscrezioni cominciano sempre molto presto, per poi aggiustare il tiro strada facendo. Si è parlato tanto della prossima generazione di iPhone e secondo le ultime novità quest’anno Apple dovrebbe lanciare la bellezza di 5 modelli della gamma iPhone 16: ecco quanto dovrebbero costare, stando un leak.

iPhone 16: spunta il possibile prezzo dell’intera serie

Crediti: AppleTrack

Alcuni giorni fa si è parlato della possibilità di vedere una vera e propria rivoluzione in casa Apple, con l’introduzione di 5 smartphone della stessa linea. Si tratterebbe di iPhone 16 SE e 16 SE Plus, due modelli base caratterizzati da schermi da 6,1″ e 6,7″, in entrambi i casi a 60 Hz. Ci sarebbe poi la gamma principale composta da iPhone 16 (6,3″ a 120 Hz), 16 Pro (6,3″ a 120 Hz) e 16 Pro Max (6,9″ a 120 Hz). Ovviamente queste indiscrezioni vanno a cozzare con quelle più recenti relative a iPhone SE 4: quest’ultimo dovrebbe arrivare nel 2025 ed avere dalla sua uno schermo con Isola Dinamica. Quindi o quest’ultimo sarà un modello a parte oppure i dettagli sulla serie 16 non sono reali.

Crediti: @MajinBuOfficial (X/Twitter)

Purtroppo in questo momento dobbiamo raccogliere tutto quello che abbiamo: il puzzle sarà svelato man mano che ci avvicineremo all’evento di Cupertino, previsto per il 9 settembre 2024. Tornado alle ultime novità, un insider ha pubblicato i prezzi della nuova famiglia di iPhone: come al solito vanno presi con le dovute precauzioni.

iPhone 16 SE – 699$

// 16 SE Plus – 799$

// 16 – 699$ (contro i 799$ e i 899$ di iPhone 15 e 15 Plus)

(contro i 799$ e i 899$ di iPhone 15 e 15 Plus) // 16 Pro – 999$ (la stessa cifra di 15 Pro)

(la stessa cifra di 15 Pro) // 16 Pro Max – 1.099$ (contro i 1.199$ di 15 Pro Max)

Il fatto che la versione SE e quella base abbiamo lo stesso prezzo non sembra avere molto senso: a parità di cifra un utente opterebbe sempre per la versione migliore. Inoltre anche il prezzo del modello 16 Pro Max appare incerto, visto il ribasso rispetto alla generazione attuale. Comunque si tratta di un buon punto di partenza e non resta che attendere ulteriori novità.

Il possibile prezzo di iPhone 16 Pro, inoltre, è stato confermato anche dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha smentito l’ipotesi di un innalzamento dei prezzi per questa variante. Il prezzo quindi, dovrebbe essere di 999$, che in Italia si trasformerebbero in 1.239€, proprio come la passata generazione. Non ci resta che attendere, tuttavia, ancora poche ore per scoprire quali saranno i prezzi ufficiali dei nuovi smartphone di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le