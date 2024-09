iPhone 16: svelata la capacità delle batterie, un upgrade per tutti i modelli

In occasione della presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16, Apple ha annunciato come suo solito i miglioramenti che sarebbero arrivati per le batterie dei dispositivi, senza però scendere troppo nel dettaglio. Grazie alle informazioni pubblicate dall’ente regolatore brasiliano, tuttavia, possiamo finalmente scoprire la reale capacità delle batterie che alimentano i nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Fino al 10% di capacità in più per le batterie dei nuovi iPhone 16

Crediti: Apple

L’agenzia Anatel, ente regolatore per i dispositivi elettronici in Brasile, ha pubblicato le informazioni complete relative alle batterie dei nuovi iPhone 16, in seguito alla certificazione avvenuta nel paese. L’upgrade, rispetto alla precedente generazione, arriva fino a 9.4% nel caso di iPhone 16 Pro, mentre per tutti gli altri modelli c’è un piccolo miglioramento di circa il 6%.

iPhone 16 – 3.561 mAh (22 ore video, 18 ore streaming, 80 ore audio)

– 3.561 mAh (22 ore video, 18 ore streaming, 80 ore audio) iPhone 16 Plus – 4.674 mAh (27 ore video, 24 ore streaming, 100 ore audio)

– 4.674 mAh (27 ore video, 24 ore streaming, 100 ore audio) iPhone 16 Pro – 3.582 mAh (27 ore video, 22 ore streaming, 85 ore audio)

– 3.582 mAh (27 ore video, 22 ore streaming, 85 ore audio) iPhone 16 Pro Max – 4.685 mAh (33 ore video, 29 ore streaming, 105 ore audio)

Per la prima volta, inoltre, quest’anno i nuovi iPhone supportano la ricarica magnetica tramite MagSafe a 25W: questo vuol dire che sarà possibile caricare la batteria senza ausilio di fili in un tempo ancora minore rispetto al passato. La ricarica via USB-C, invece, sale a 45W.

