iOS 18 e iPadOS 18: quali sono gli iPhone e gli iPad supportati

L’evento WWDC 24 di Cupertino ha visto come protagoniste le ultime innovazioni software del brand. Come al solito sono state introdotte varie novità, alcune parecchio interessanti e altre forse un po’ scontate, insieme alla tanto chiacchierata Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della compagnia. Ma quali iPhone e iPad supportano iOS 18 e iPadOS 18? Apple ha già pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento, quindi eccovi serviti.

Quali iPhone supportano iOS 18? Ecco la risposta ufficiale di Apple

Crediti: Apple

Sia iOS 18 che la nuova versione di iPadOS presentano una maggiore apertura verso la personalizzazione, con tante possibilità per gli utenti. Inoltre arrivano migliorie nella sicurezza, finalmente l’app Calcolatrice debutta su iPad (in versione potenziata), il Centro di Controllo presenza delle nuove schermate e non solo: insomma, c’è davvero tanto e l’integrazione di Apple Intelligence sembra essere la vera chicca, che però purtroppo sarà disponibile soltanto con iOS 18.1 (non in Europa). A parte le novità c’è anche un altro aspetto fondamentale per i possessori di uno smartphone o un tablet di Cupertino: quali iPhone e iPad supportano iOS 18 e iPadOS 18? Anche quest’anno Apple ha optato per un supporto a 360° o ci saranno dei “caduti”? Banco alle ciance, di seguito trovate la lista degli iPhone che riceveranno il nuovo aggiornamento, inclusi i nuovissimi iPhone 16.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2° generazione e superiori)

La presentazione del nuovo software di Cupertino ha aperto le porte anche alla versione dedicata ad iPad: l’azienda ha subito pubblicato la lista dei dispositivi supportati e sì, si tratta dell’elenco definitivo ed ufficiale. Quindi se il vostro terminale non è presente resterà fermo alla versione attuale di iPadOS.

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9″ (3° generazione e superiori)

iPad Pro 11″ (1° generazione e superiori)

iPad Air (M2)

iPad Air (3° generazione e superiori)

iPad (7° generazione e superiori)

iPad mini (5° generazione e superiori)

Quando esce iOS 18/iPadOS 18?

Crediti: Apple

Insieme ai dispositivi interessati l’altra grande domanda degli utenti riguarda la disponibilità dei nuovi OS: vista la presentazione ufficiale, quando esce iOS 18? Ebbene finalmente abbiamo una risposta. iOS 18 e iPadOS 18 saranno disponibili ufficialmente per i dispositivi elencati in precedenza a partire dalle ore 19.00 del 16 settembre 2024. La versione finale del nuovo aggiornamento di sistema potrà essere scaricata via OTA sia da chi è ancora su iOS/iPadOS 17 che da chi ha già installato le versioni beta del nuovo OS mobile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le