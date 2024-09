iOS 18.1 con Apple Intelligence: annunciate data di lancio e lingue supportate

Con la presentazione dei nuovi iPhone 16, Apple ha annunciato quando questi dispositivi (e i pochi precedenti) potranno effettivamente iniziare a sfruttare l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. L’aggiornamento iOS 18.1, infatti, sarà disponibile tra qualche settimana e darà ufficialmente il via alla versione beta dell’AI di Cupertino, che però sarà disponibile soltanto in un unica lingua.

Apple Intelligence arriva ad ottobre, ma soltanto in inglese

Crediti: Apple

Il nuovo aggiornamento iOS 18.1 e Apple Intelligence sarà disponibile a partire dal mese di ottobre, offrendo il supporto dell’AI per iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e tutti i Mac e iPad con chip M1 o superiori. L’intelligenza artificiale sarà disponibile unicamente in lingua Inglese (US) e soltanto a dicembre verrà offerto il supporto per i dialetti inglesi di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito.

Non dovrebbero esserci limitazioni territoriali, ma Apple Intelligence non sarà in alcun modo disponibile in Europa fino a quando non si saranno raggiunti gli accordi con i governi per privacy e gestione dei dati. Nel 2025, tuttavia, inizierà ad arrivare anche il supporto per la lingue Cinese, Francese, Giapponese e Spagnola.

Al momento non è ancora disponibile una data ufficiale per l’arrivo di iOS 18.1, ma è lecito aspettarsi l’aggiornamento almeno entro la metà del mese di ottobre.

