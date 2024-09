Instagram lancia gli account per adolescenti: più protezione e regole più severe

Meta si è da sempre dimostrata molto attenta alla protezione degli utenti più giovani e in questi giorni ha ufficializzato l’arrivo di una nuova tipologia di account per Instagram che aiuterà ai genitori ad avere maggiore controllo sull’esperienza utente dei figli sul popolare social network fotografico. Grazie ad una serie di nuovi strumenti integrati direttamente in quelli che prenderanno il nome di “Teen Account“, sarà più facile per i genitori essere sicuri che propri figli siano al sicuro anche online.

Maggiore tranquillità per i genitori con i nuovi account Instagram Teen

Crediti: Instagram

Gli Account Teen di Instagram rappresentano una nuova esperienza d’uso del social network per gli adolescenti, che potrà essere guidata e gestita direttamente dai genitori. Questi nuovi account, infatti, sono dotati di protezioni integrate che limitano chi può contattare gli utenti più giovani, così come i contenuti che possono essere visualizzati da quest’ultimi. Instagram, nel corso dei prossimi giorni, assegnerà a tutti gli utenti con età inferiore ai 16 anni un Account Teen, che avrà bisogno del permesso dei genitori per modificare le impostazioni di sicurezza. I nuovi account saranno dotate delle funzionalità elencate qui sotto.

Account privati : gli adolescenti dovranno accettare i nuovi follower e le persone che non li seguono non potranno vedere i contenuti o interagire con loro

: gli adolescenti dovranno accettare i nuovi follower e le persone che non li seguono non potranno vedere i contenuti o interagire con loro Restrizioni alla messaggistica : gli adolescenti potranno ricevere messaggi soltanto dalle persone che seguono o con cui sono già connessi

: gli adolescenti potranno ricevere messaggi soltanto dalle persone che seguono o con cui sono già connessi Restrizioni sui contenuti sensibili : gli adolescenti saranno inseriti nell’impostazione più restrittiva del controllo sui contenuti sensibili

: gli adolescenti saranno inseriti nell’impostazione più restrittiva del controllo sui contenuti sensibili Interazioni limitate : gli adolescenti potranno essere taggati o menzionati soltanto dalle persone che seguono.

: gli adolescenti potranno essere taggati o menzionati soltanto dalle persone che seguono. Promemoria sui limiti di tempo : gli adolescenti riceveranno notifiche che li inviteranno a uscire dall’app dopo 60 minuti ogni giorno.

: gli adolescenti riceveranno notifiche che li inviteranno a uscire dall’app dopo 60 minuti ogni giorno. Modalità sospensione abilitata: attiva dalle 22.00 alle 7.00 con notifiche disattivate e risposte automatiche ai DM

Gli adolescenti, inoltre, avranno bisogno del permesso dei genitori per utilizzare impostazioni meno protettive. Per ottenere il permesso, gli adolescenti dovranno impostare la supervisione dei genitori su Instagram. Se i genitori desiderano una maggiore supervisione sulle esperienze dei loro adolescenti più grandi (16+), devono semplicemente attivare la supervisione dei genitori. Quindi, possono approvare qualsiasi modifica a queste impostazioni, indipendentemente dall’età dell’adolescente.

