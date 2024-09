La tua vecchia auto diventa smart: bastano meno di 60€!

Le nuove vetture sono spesso dotate di un sistema di infotainment, che permette di accedere a tante funzionalità smart mentre si è al volante. Se hai una vecchia auto ma vuoi provare il “brivido” di trasformarla in una macchina smart non c’è bisogno di lavori costosi o di spendere una fortuna: questo sistema con display (Android Auto e CarPlay) è universale, funziona con qualsiasi vettura e costa meno di 60€ in offerta lampo su Banggood!

Android Auto e CarPlay sono alla portata di tutti con questo smart display in offerta lampo

La tua vecchia auto torna a splendere e diventa smart: questo sistema di infotainment economico è dotato di un ampio schermo LCD IPS da 10,26″ con risoluzione HD (1.600 x 600 pixel) oppure da 11,26″ HD (1.920 x 720 pixel). Si tratta di un gadget con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink (per il mirroring di smartphone Android e iOS) e ti permette di accedere in un lampo alle principali applicazioni per mobile. Mappe, musica, telefonate ma anche calendario, promemoria e perfino audiolibro o video; inoltre sono presenti un lettore di schede di memoria (per la riproduzione di file multimediali) ed uno speaker integrato da 1W. Non manca un ingresso mini jack da 3,5 mm per il collegamento direttamente con gli speaker dell’auto.

L’installazione è semplice ed efficace: basta posizionarlo sul cruscotto ed il gioco è fatto. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un sistema di infotainment universale, quindi compatibile con qualsiasi automobile. Il prezzo? Solo 57,9€ in offerta lampo su Banggood (nella versione da 11,26″), con tanto di spedizione rapida direttamente dall’Europa! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

