Infinix Zero Flip ufficiale: il rivale di Samsung Z Flip 6 con un occhio al portafogli

È arrivato il giorno del lancio ufficiale del primo smartphone pieghevole del brand asiatico: si chiama Infinix Flip Zero ed è stato realizzato per competere al tavolo dei grandi, ma con un occhio al portafogli. Il formato è quello tipico dei flip phone di ultima generazione, ma anche se è fresco di presentazione è in realtà il rebrand di un pieghevole che abbiamo scoperto di recente.

Infinix Zero Flip: trapelano specifiche e prezzo del primo pieghevole a conchiglia del brand

Ebbene sì: Infinix Zero Flip altri non è che Tecno Phantom V Flip 2 con un altro marchio. Non che ci sia nulla di strano: sono entrambi marchi di proprietà di Transsion, e non è la prima volta che assistiamo a manovre del genere. Questo significa un flip-phone dotato di un display esterno OLED quasi quadrato da 3,64″ (1.056 x 1.066 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di 1.100 nits e protezione Gorilla Glass 2. Una volta aperto ecco il display pieghevole LTPO da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) anch’esso a 120 Hz ma fino a 1.400 nits.

Le misure sono di 170,4 x 73,4 x 7,6 mm (aperto) e di 87,5 x 73,4 x 16 mm (chiuso) per 195 grammi, con un lettore d’impronte posizionato di lato. A muovere il tutto c’è il chipset MediaTek Dimensity 8020 a 6 nm, coadiuvato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da una memoria interna UFS 3.1 da ben 512 GB. La batteria sarà da 4.720 mAh, probabilmente con supporto alla ricarica rapida da 70W, anche inversa a 10W.

Il flip phone Infinix ha una doppia fotocamera da 50+50 MP con sensore Samsung GN5, OIS e ultra-grandangolare mentre frontalmente un modulo da 50 MP. Oltre alla compatibilità per fungere da mirino per le fotocamere GoPro, la cerniera può essere sfruttata per tenere piegato lo smartphone da 30° a 150° a mo’ di treppiede e in fase di registrazione video in stile videocamera a mano.

Non mancano due speaker stereo, doppi microfoni di alta qualità e supporto per la certificazione DTS, Hi-Res Audio e TUV. Per quanto riguarda la connettività troviamo dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e porta USB-C, mentre il sistema operativo è Android 14 con personalizzazione del software XOS 14.5 e 2 major update promessi.

Infinix Zero Flip è disponibile all’acquisto nelle colorazioni Rock Black e Blossom Glow al prezzo di 1.065.000 NGN, circa 570€.

