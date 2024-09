Infinix Zero Flip sfiderà Samsung Z Flip 6, ma con un occhio al portafogli: ecco le specifiche

Mancano ancora dei giorni al lancio ufficiale del nuovo pieghevole di Infinix ma già se ne parla tanto in giro. Il prossimo Flip Zero sarà un dispositivo realizzato per competere al tavolo dei grandi, ma con un occhio al portafogli. Durante le ultime ore una nuova fonte ha pubblicato sul web quelle che sono le specifiche tecniche complete di Infinix Zero Flip, svelando dunque anche quelle caratteristiche fino ad ora occulte del prodotto. È chiaro che, trattandosi di rumor, bisogna prendere il tutto con le pinze, ma più si avvicina al momento della presentazione ufficiale, più si può trovare riscontro.

Infinix Zero Flip: ecco le presunte specifiche tecniche

Crediti: Chugtai Mobile

Dopo quanto pubblicato ieri dall’azienda all’interno del teaser che ha mostrato la cerniera del suo Infinix Zero Flip, oggi è la volta di nuove indiscrezioni. A finire sul web sono state le specifiche tecniche che hanno dimostrato la voglia di competere che ha il brand. Stando a quanto riportato, il flip-phone sarà dotato di un display principale pieghevole Full HD+ AMOLED da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo secondario esterno, protetto da Gorilla Glass, sarà anch’esso di tipo AMOLED da 3,64″, sempre con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Infinix Zero Flip secondo la fonte dovrebbe essere alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8020, coadiuvato da una 8 GB di RAM LPDDR4X e da una memoria interna UFS 3.1 da 512 GB. Questa dovrebbe essere l’unica configurazione disponibile. La batteria sarà da 4.590 mAh con supporto per la ricarica rapida da 70W.

Le indiscrezioni però non finiscono qui: si dice che Zero Flip avrà una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP e un sensore secondario da 10,8 MP. Frontalmente ecco invece una fotocamera selfie da 12 MP. Entrambe dovrebbero supportare la registrazione video 4K a 30 fps.

Non dovrebbero mancare due altoparlanti stereo, doppi microfoni di alta qualità e supporto per la certificazione DTS, Hi-Res Audio e TUV. Per quanto riguarda la connettività, largo spazio a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e porta USB-C. Lato sicurezza, l’azienda avrebbe optato per un sensore di impronte digitali laterale, mentre il sistema operativo sarà con ogni probabilità Android 14 con personalizzazione del software XOS 14.5.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le