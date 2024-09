Il prossimo smartphone Infinix potrebbe essere il più sottile al mondo

Spuntano delle immagini dal vivo che mostrano uno smartphone Infinix inedito, caratterizzato da uno spessore ultra-sottile. Sarà questo uno dei trend dei prossimi dispositivi? Sicuramente si sta andando in questa direzione ed ora i tempi sembrano maturi per proporre telefoni sempre più leggeri e sottili!

Infinix è al lavoro su uno smartphone ultra-sottile: eccolo nelle prime foto dal vivo a confronto con un iPhone

Crediti: Infinix

Il nuovo smartphone Infinix, il nome commerciale è ancora un mistero, è stato avvistato in alcune foto dal vivo, a confronto con un iPhone. La differenza di spessore è abissale: il misterioso telefono del brand ha uno spessore inferiore ai 6 mm, una misura da record per il periodo più recente. Nel corso degli anni non sono mancati smartphone ultra-sottili, sotto i 6 mm di spessore; il più sottile dell’ultimo decennio è Tecno Camon 11, da 5,6 mm (lanciato nel 2018). Attualmente lo smartphone più sottile al mondo è Honor Magic V3, con i suoi 4,35 mm da aperto: stiamo parlando, infatti, di un telefono pieghevole. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, ma attualmente mancano smartphone classici dal profilo ultra-sottile.

Crediti: Passionategeekz Crediti: Passionategeekz Crediti: Passionategeekz

Le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi o nel 2025: la grande novità del momento è l’introduzione di batterie al silicio-carbonio, in grado di offrire un’elevata potenza, ma senza impattare sulle dimensioni. Sono già stati lanciati vari modelli con batterie da 6.000/6.100 mAh (e spessore contenuto) e il trend raggiungerà il suo picco proprio il prossimo anno. Probabilmente lo smartphone Infinix utilizza questa tecnologia; le foto mostrano un telefono con un display che pare abbastanza ampio (anche se non visibile) e bordi curvi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le