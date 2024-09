Il pieghevole di Infinix esiste: ecco le prime immagini ufficiali

Non è la prima volta che si sente parlare del primo smartphone pieghevole con design a conchiglia di Infinix. L’azienda ha annunciato il nome del dispositivo, peraltro svelandone parzialmente il design. Inoltre c’è un’altra immagine che sembra essere destinata alla stampa ma che a quanto pare era passata inosservata: quest’ultima ha mostrato lo smartphone completamente, seppur in via non ufficiale.

Infinix Zero Flip, l’azienda pubblica un’immagine: confermato il nome e focus sulla cerniera

Il teaser ufficiale pubblicato dalla compagnia asiatica innanzitutto ha avuto uno scopo in particolare: confermare il nome del prodotto. Il pieghevole si chiamerà Infinix Zero Flip e, come mostra il tesser, arriverà con una variante di colore nero. Principalmente il brand si è concentrato sul design della cerniera, mostrandola in primo piano in maniera molto dettagliata. Tuttavia, non rivela nulla sulle specifiche del dispositivo (anche se non mancano alcune indiscrezioni). L’altra immagine, rilasciata da un rivenditore, rivela il design completo, anticipando anche l’altro colore, Violet Garden, tonalità simile a quella mostrata con Infinix Zero 40 5G.

Allegate all’immagine non ufficiale inoltre ci sono anche alcune caratteristiche tecniche che dovrebbero riguardare Flip Zero. Il dispositivo dovrebbe arrivare con un display OLED esterno con diagonale da 3,64″ con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A proteggerlo sarà probabilmente un vetro Gorilla Glass, mentre per quanto concerne il display interno si vocifera solo che la nuova cerniera, definita “Zero-Gap-Hinge“, sarà in grado di nascondere la piega in maniera ottimale. Presumibilmente dotato di funzionalità Go Pro come Infinix Zero 40 5G, Zero Flip sarà un dispositivo in grado di registrare video in 4K sia con la fotocamera anteriore che posteriore.

Infine, dando uno sguardo più approfondito all’immagine non ufficiale, Zero Flip sembra essere dotato di un lettore di impronte digitali posizionato sul frame laterale. Il bordo inferiore presenta uno slot SIM, un microfono, una porta USB-C e una griglia riservata all’altoparlante. Il bordo sinistro sembra essere vuoto e il bordo superiore sembra contenere un microfono secondario.

Altre voci non ufficiali al momento riferiscono di misure pari a 170 x 73,4 x 7,64 mm da aperto. È probabile che il pieghevole arrivi con una batteria da circa 4.700 mAh con ricarica rapida da 70 W. Il processore invece potrebbe essere un MediaTek, più precisamente un Dimensity 8020 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

