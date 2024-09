Huawei Watch GT 5 Series ufficiale: eleganza e prestazioni al top, con FreeBuds 5i gratis e Coupon!

L’evento di settembre ha visto il debutto di tanti nuovi prodotti dell’ecosistema del colosso tech cinese, con un occhio di riguardo agli indossabili. La nuova serie Huawei Watch GT 5 è finalmente ufficiale e stavolta conta ben quattro modelli (per tutti i gusti e le esigenze): ecco tutti i dettagli sulle novità di quest’anno, già disponibili in promozione con il nostro codice sconto esclusivo!

Huawei Watch GT 5 & GT 5 Pro: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e promozioni!

Crediti: Huawei

La nuova gamma Huawei Watch GT 5 segue la scia della precedente generazione e ripropone lo stile iconico di Watch GT 4: l’orologio è disponibile in quattro versioni differenti, dato che abbiamo sia i modelli Watch GT 5 da 46 e 41 mm che le varianti top Watch GT 5 Pro da 46 e 42 mm. Lo stile è simile in tutti i casi e come evidenziato poco sopra, ricalcano il look della scorsa generazione. Gli smartwatch sono caratterizzati da una scocca ottagonale, meno accentuata e con linee più aggraziate e meno spigolose nel caso delle versioni da 41/42 mm (dotate di un corpo circolare, mentre la cornice ottagonale è limitata all’area intorno al display). Tutti i modelli offrono una corona rotante ed un pulsante fisico dal profilo piatto, posizionati lungo il bordo destro.

Crediti: Huawei

Ovviamente parliamo ancora una volta di soluzioni top, realizzate con cura, stile e materiali premium. In particolare, la gamma Watch GT 5 Pro presenta un vetro zaffiro per la parte frontale ed un corpo in nanocristalli di ceramica o in lega di titanio aerospaziale TC4, in base al modello. Eleganza e bellezza, ma senza tralasciare le funzioni legate allo sport, alla salute e la resistenza. Gli orologi sono certificati IP69K e possono reggere fino a 5 ATM: polvere e acqua non saranno mai un problema.

Le migliorie continuano anche lato software, con Harmony OS 5. La nuova versione introduce la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dal polso grazie a una tastiera integrata, supportando le app di messaggistica più diffuse, chiamate, calendario e molto altro. Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto alle app più popolari (come Strava, Komoot e Runtastic) e l’integrazione con Petal Maps in modalità navigazione (che consente di visualizzare una mini mppa durante la corsa e il ciclismo). L’intera serie è compatibile con iOS e Android, per un’esperienza versatile e adatta alle esigenze di ciascun utente.

Crediti: Huawei

A proposito delle novità dedicate alla salute, si tratta dei primi smartwatch Huawei con la nuova tecnologia TruSense: questa permette di monitorare i parametri vitali (come battito cardiaco, temperatura corporea, livelli di stress ed altro) con una migliore precisione. Ciò è possibile grazie a importanti aggiornamenti sia a livello di hardware che in termini di algoritmi. Tutti i parametri vengono monitorati e gestiti attraverso l’app Huawei Health e non mancano funzionalità esclusive per gli utenti che vogliono di più. Il programma Huawei Health+ è un abbonamento pensato per migliorare la qualità della vita tramite l’allenamento (basato su principi scientifici), il controllo del sonno (per una maggiore consapevolezza), la gestione delle calorie e consigli e pratiche per aumentare la calma e il rilassamento. Con l’acquisto dei nuovi Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro (ma anche con Watch Ultimate Green) è incluso un abbonamento di 3 mesi da attivare direttamente tramite l’app. Al termine del periodo di prova, gli utenti possono rinnovare l’iscrizione a 7,99€ al mese oppure a 59,99€ all’anno.

Crediti: Huawei

La gamma Huawei Watch GT 5 è disponibile in Italia in varie configurazioni con prezzi partire da 249€. Dal 19 settembre e fino al 31 ottobre, acquistando uno dei modelli della nuova serie si riceveranno in omaggio gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 5i. Inoltre è possibile riscattare il codice sconto esclusivo “AGIZGT51” in modo da ricevere in bundle un cinturino aggiuntivo (del valore di 49€). Di seguito trovate tutte le versioni disponibili ed il relativo prezzo.

I vantaggi non finiscono qui: durante tutto il periodo di lancio dei nuovi prodotti dell’ecosistema del brand, chi si iscrive alla newsletter di Huawei Store avrà la possibilità di vincere un portatile Huawei MateBook X Pro! Infine ricordiamo che sono ancora disponibili le offerte BACK TO SCHOOL, con tantissime occasioni per risparmiare!

