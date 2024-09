Huawei Watch GT 5 Pro, MatePad Pro 12.2 e non solo: tutte le novità lanciate in Italia

Nei giorni scorsi Huawei ha presentato la sua nuova linea di indossabili, insieme a varie novità anche per quanto riguarda i tablet del brand. Ancora una volta il colosso tecnologico cinese ha centrato in pieno l’obiettivo, arricchendo il suo ecosistema con una serie di soluzioni che lasciano di stucco: Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro sono dotati di uno stile unico ed inconfondibile, MatePad Pro 12.2 è il tablet top di gamma che punta alla potenza e all’eleganza, MatePad 12 X offre uno schermo PaperMatte super luminoso mentre Watch Ultimate ritorna in una veste rinnovata, con la nuova versione verde.

Huawei Watch GT 5 Series, MatePad Pro 12.2 e MatePad 12 X, Watch Ultimate in versione Green: caratteristiche e prezzo

Watch GT 5 Pro – Crediti: Huawei

Abbiamo già parlato della serie Huawei Watch GT 5: quest’anno l’azienda ha deciso di cambiare le cose proponendo quattro versioni, ossia GT 5 da 46 e 41 mm e GT 5 Pro da 46 e 42 mm. Ovviamente i modelli di punta sono i dispositivi in versione Pro, un concentrato di stile e tecnologia. Ritorna il design unico del predecessore, ma reso ancora più affascinante: Huawei Watch GT 5 Pro presenta una scocca ottagonale, una forma atipica ma che contribuisce a dare un senso di unicità. Trattandosi di modelli di punta, sono dotati di materiali premium: frontalmente trova spazio una protezione in vetro zaffiro, mentre il corpo è realizzato in nanocristalli di ceramica oppure in lega di titanio aerospaziale TC4 (varia in base alla versione).

La certificazione IP69K indica la massima resistenza all’acqua, anche a potenti getti caldi; il display è un’unità AMOLED a colori da 1,43″ o 1,32″ mentre lato autonomia parliamo di smartwatch in grado di offrire fino a 14 o 7 giorni di utilizzo (in base al modello, da 46 o 42 mm). Di seguito trovate i prezzi dedicati alla serie: ricordiamo che fino al 31 ottobre si riceverà un paio di TWS Huawei FreeBuds 5i gratis; inoltre con il codice sconto “AGIZGT51” è possibile ricevere in bundle un cinturino aggiuntivo (del valore di 49€).

Le novità non finiscono qui: Huawei MatePad Pro 12.2 è il nuovissimo tablet pensato per chi punta al massimo ed è in cerca di un prodotto capace di unire stile e performance. Il design è elegantissimo, specialmente grazie alla colorazione Premium Gold, caratterizzata da una trama ispirata alle fibre naturali. Nonostante l’ampio schermo da 12.2″ di diagonale si tratta di un tablet leggero e sottile, dal peso di 508 grammi ed uno spessore di appena 5,5 mm. Il display presenta cornici ultra-sottili (da soli 4,6 mm): si tratta di un pannello con tecnologia Tandem OLED PaperMatte, antiriflesso, ad altro contrasto, con profondità colore a 10 bit, 275 PPI, fino a 2000 nit di luminosità e campionamento del tocco a 480 Hz.

MatePad Pro 12.2 – Crediti: Huawei

Il risultato finale è uno schermo pensato per visualizzare qualsiasi tipo di contenuto con colori vividi e realistici, arricchito da un touch dotato di una reattività istantanea. Trattandosi di un prodotto di punta non può mancare una grande attenzione anche all’autonomia: il tablet offre una batteria molto capiente (da ben 10.100 mAh) con il supporto alla ricarica SuperCharge da 100W. Bastano solo 55 minuti per una carica completa, mentre in termini di utilizzo si parla di circa 13 ore di riproduzione video.

MatePad Pro 12.2 – Crediti: Huawei

Huawei MatePad Pro 12.2 arriva in Italia a 999€ con la penna touch M-Pencil 3 Gen in regalo; inoltre utilizzando il codice “APRPADPRO12” si riceverà un paio di FreeBuds Pro 3 gratis. Oltre a questo modello, la casa cinese ha lanciato anche Huawei MatePad 12 X, in vendita a 649€ con M-Pencil in omaggio (con il coupon “APRBANSKY” è possibile ricevere un paio di TWS FreeBuds Pro 5i gratis).

MatePad 12 X – Crediti: Huawei

Cosa cambia con Huawei MatePad 12 X? Si tratta di un tablet di fascia medio-alta con un ampio schermo da 12″ 2.8K (2.800 x 1.840 pixel) con tecnologia PaperMatte, refresh rate a 144 Hz e luminosità fino a 1.000 nit. Il dispositivo offre una batteria di grandi dimensioni (10.000 mAh) con ricarica da 66W e un’autonomia fino a 14 ore. Anche in questo caso si tratta di una soluzione sottile (5,9 mm) e leggera (555 grammi).

Watch Ultra – Crediti: Huawei

L’ultima aggiunta alla linea di accessori del brand è Huawei Watch Ultimate nella colorazione Faiway Green: lo smartwatch top di gamma guadagna una nuova versione caratterizzata da una ghiera in ceramica nanotech bicolore (e un cinturino in titanio di grado aerospaziale). Il resto delle caratteristiche resta invariato: abbiamo uno schermo AMOLED LTPO da 1,5″, una cassa in metallo liquido a base di zirconio (più resistente e duro rispetto ad altri materiali), il supporto alle mappe topografiche offline, il supporto al posizionamento satellitare GNSS a doppia banda e cinque sistemi e tanto altro ancora. Un alleato prezioso sia per il fitness che per la salute, adatto alle immersioni fino a 100 metri, con il supporto alle chiamate Bluetooth e in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia. Huawei Watch Ultimate in versione Green costa 899€ con le TWS FreeBuds Pro 3 in regalo.

