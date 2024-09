Huawei Watch GT 5: la nuova serie di indossabili ha una data d’uscita

Mentre siamo in attesa dell’evento del 9 settembre (che vedrà protagonista il primo smartphone tri-pieghevole di Huawei) la compagnia cinese si sta già preparando alla prossima presentazione in vista. Il colosso tecnologico asiatico ha annunciato un secondo evento per il mese di settembre e sotto i riflettori dovremmo trovare la nuova gamma Huawei Watch GT 5.

Huawei Watch GT 5 Series: ufficiale la data di presentazione

Watch GT 4 46 mm – Crediti: Huawei

Al momento Huawei si è limitata a fissare un evento per il 19 settembre 2024, nella splendida cornice di Barcellona. Nonostante non venga fatta menzione dei prodotti in arrivo, il primo teaser mostra chiaramente due smartwatch: uno presenta una cornice ottagonale (vista anche a bordo di Watch GT 4) e l’altro una forma circolare più aggraziata. Quasi sicuramente si tratterà della gamma Huawei Watch GT 5, composta – stando ai leak – da due modelli (come l’attuale generazione): uno da 46 mm con il particolare formato ottagonale ed una variante da 41 mm con una cornice in ceramica bianca.

Crediti: Huawei

Per ora non ci sono dettagli sulle specifiche né immagini che svelano completamente il design. Tuttavia abbiamo una certezza: la stessa Huawei ha confermato che i suoi prossimi indossabili saranno dotati della nuova tecnologia TruSense. Quest’ultima è caratterizzata da un connubio di sensori, algoritmi e software che lavorano insieme per restituire misurazioni sempre più precise (legate a fitness e salute).

