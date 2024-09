Huawei Mate XT: il tri-pieghevole sarà molto costoso ma meno del previsto

Aggiornamento 05/09: nuovi rumor parlano del prezzo di lancio di Huawei Mate XT, lo trovate a fine articolo.

Ice Universe non ha dubbi: sarà Huawei la prima a riuscire a commercializzare uno smartphone tri-pieghevole, e adesso sappiamo che sarà Huawei Mate XT. Il leaker lo ha affermato a gran voce, sostenendo che il colosso cinese avrebbe un forte vantaggio rispetto alla competizione e che sarebbe pronto a tagliare il nastro verso questo considerevole traguardo per il settore degli smartphone capaci di piegarsi su sé stessi.

Nella corsa al primo smartphone tri-pieghevole, Huawei Mate XT ha superato Samsung

Crediti: Huawei

Al MWC 2020 furono proprio Samsung e Huawei a mostrare al pubblico che erano loro le aziende che guidavano il settore dei foldable, situazione che si è poi ridimensionata. Il ban USA ha rallentato la produzione di Huawei e l’ha resa mediaticamente meno importante di una Samsung che ha messo l’acceleratore ed è diventata leader indiscussa. Ultimamente i brand cinesi hanno riconquistato posizioni di mercato, però, e proprio Huawei ha sottratto la prima posizione a Samsung.

E adesso Huawei è pronta a diventare la prima a lanciare sul mercato uno smartphone tri-pieghevole (Mate XT) che finora è rimasto confinato ad alcuni prototipi, anche della stessa Samsung. Non solo: Ice Universe aggiunge anche che per molto non ci sarebbero competitor, dato che Samsung starebbe faticando a raggiungere uno stato d’ingegnerizzazione tale da renderne fattibile la messa in vendita.

Una situazione quasi paradossale, perché non troppo tempo fa si vociferava l’esatto contrario, cioè che Huawei sarebbe stata in difficoltà nella sua produzione. La situazione attuale vedrebbe invece Samsung stare lavorando per renderlo più sottile, visto che per uno smartphone tri-pieghevole serve che la scocca non sia troppo spessa o si rischierebbe di avere un telefono poco tascabile e troppo pesante.

Ecco l’evoluzione degli ultimi modelli:

2021 Mate X2: 8,2/14,7 mm – 295 g – 4.500 mAh Z Fold 3: 6,4/14,4 mm – 271 g – 4.400 mAh

2022 Mate X3: 5,3/11,1 mm – 239 g – 4.800 mAh Z Fold 4: 6,3/14,2 mm – 263 g – 4.440 mAh

2023 Mate X5: 5,3/11,1 mm – 243 g – 5.060 mAh Z Fold 5: 6,1/13,4 mm – 253 g – 4.400 mAh



Dal 2022 in poi, Huawei ha dimostrato di saper realizzare smartphone pieghevoli più sottili e leggeri di quelli di Samsung, per di più con batterie anche più capienti e veloci a ricaricarsi. Anche aziende come Xiaomi, OPPO e vivo hanno dimostrato di saper fare altrettanto, rimarcando come i fattori spessore e peso siano un punto debole dei pieghevoli Samsung. Non a caso, la nuova generazione non ha soltanto Samsung Galaxy Z Fold 6 ma anche un più sottile Z Fold Special Edition.

Nuove info sul prezzo | Aggiornamento 05/09

Quanto costerà il tri-pieghevole Huawei Mate XT? A queste domande hanno cercato di dare una risposta i leak, con diverse indiscrezione pubblicate su Weibo. Vista la tipologia di prodotto e considerato che già gli attuali pieghevoli sono tutt’altro che economici, ci si aspetta un prezzo molto salato: “mi chiedo in quanti saranno disposti a comprarlo“, afferma il leaker Digital Chat Station, per una cifra che potrebbe pericolosamente avvicinarsi ai 3.000€.

Il leaker jasonwill aggiunge dettagli, specificando che l’iniziale costo di produzione del tri-pieghevole Huawei supererebbero i 35.000 CNY, circa 4.439€, con l’azienda che avrebbe lavorato per ridurle il più possibile. Più recentemente, l’insider WHYLAB ha abbassato l’asticella in tal senso, vociferando un prezzo di lancio che ammonterebbe a 16.888 CNY, circa 2.144€ per la variante da 16/512 GB rispetto ai 12.999 CNY (1.665€) per Huawei Mate X5.

