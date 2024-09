Febbre da Huawei Mate XT: il tri-fold sale a prezzi folli!

Non poteva esimersi dal suscitare tanto interesse e curiosità il nuovo Huawei Mate XT Ultimate Design, il primo smartphone tri-fold in assoluto. Presentato in Cina la scorsa settimana, questo dispositivo sta facendo parlare tanto di sé sebbene non sia ancora uscito dai confini nazionali. L’hype sarebbe schizzato così in alto da portare la domanda a salire alle stelle. Da qui ne sarebbe nato un conseguente aumento del prezzo fino a toccare il +300% tra i rivenditori di Shenzhen.

Huawei Mate XT Ultimate Design: in Cina i rivenditori stanno triplicando il prezzo

Crediti: Huawei

In Cina HUAWEI Mate XT Ultimate Design sta generando un vero e proprio marasma tra gli utenti. Il nuovo smartphone tri-fold, pieghevole che si ripiega su tre pannelli offrendo dunque un display ancor più ampio, è stato vittima di un aumento stratosferico di prezzo. A Shenzhen infatti alcuni rivenditori stanno proponendo il prodotto anche a 9.800 dollari. È da ricordare che il prezzo ufficiale di listino del nuovo pieghevole equivale a circa 2.800 dollari per la variante da 256 GB.

Crediti: Huawei

Secondo quanto riferito, un rivenditore cinese di smartphone ha dichiarato che i “prezzi sono ancora instabili”: la domanda altissima e il numero limitato di unità hanno portato a fenomeni di bagarinaggio, con fluttuazioni di prezzo decisamente assurde. D’altronde, la domanda continua a crescere, con lo smartphone che avrebbe infatti accumulato già più di 6,3 milioni di pre-ordini su Vmall (il dispositivo è attualmente in pre-order, con disponibilità dal 20 settembre). Chiaramente l’acquisto non sarà garantito a tutti ed è per questo che in tanti andranno alla ricerca di alternative, magari anche molto più costose.

HUAWEI Mate XT – Scheda tecnica

Dimensioni schermo singolo – 156,7 x 73,5 x 12,8 mm per 298 grammi schermo doppio – 156,7 x 143 x 7,45/4,75 mm per 298 grammi schermo triplo – 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm per 298 grammi

Certificazione IP/

Display OLED LTPO a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.232 x 1.008 pixel), 7,9″ 2K+ (2.232 x 2.048 pixel), 10,2″ 3K+ (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass

a 10 bit da (2.232 x 1.008 pixel), (2.232 x 2.048 pixel), (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC HiSilicon Kirin 9010 a 7 nm SMIC ( presumibilmente , non viene riportato il chipset a bordo)

a 7 nm SMIC ( , non viene riportato il chipset a bordo) CPU octa-core (2 x 2,3 GHz Taishan V121 + 6 x 2,18 GHz Taishan V121 + 4 x 1,55 GHz A510)

GPU Maleoon 910

16 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 256/512 GB/1 TB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica da 66W (inversa 5W) e wireless da 50W (inversa 7,5W)

con ricarica da (inversa 5W) e da 50W (inversa 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 12 + 12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x

da con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, supporto UWB

HarmonyOS 4.2

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le