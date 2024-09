Huawei Mate XT, design svelato: somiglia al lussuoso Mate 60 RS Ultimate

Mancano solo pochi giorni al debutto di un dispositivo che si preannuncia come straordinario. Huawei Mate XT Ultimate Design, infatti, sarà il primo smartphone tri-pieghevole al mondo: non un prototipo (si spera) ma un telefono che dopo l’annuncio sarà in vendita per l’utenza consumer, anche se probabilmente si tratterà di una novità per il solo mercato cinese. Aspettando la fatidica data, ecco che i teaser ufficiali si intensificano e finalmente viene svelato anche il design del tri-fold.

Huawei Mate XT Ultimate Design: il colosso cinese mostra finalmente il look del suo smartphone tri-pieghevole

Crediti: Huawei

Il nuovo teaser pubblicato dal colosso tecnologico asiatico mostra il look di Huawei Mate XT Ultimate Design, uno stile molto vicino a quello di Mate 60 RS Ultimate Design. I due smartphone fanno parte della stessa famiglia: dopo la fine della collaborazione con Porsche, Huawei ha lanciato la linea Ultimate, ossia i suoi terminali extra-lusso (in edizione speciale oppure inediti, come nel caso del tri-pieghevole). Proprio come il cugino Mate 60 RS, il nuovo smartphone Mate XT presenta un modulo fotografico ottagonale mentre al centro della scocca (realizzata in pelle) trovano spazio il logo del brand ed il marchio Ultimate Design.

Il tri-fold monta una quad camera con un ampio flash LED ed è possibile intravedere anche un teleobiettivo a periscopio; ovviamente si tratta di una fotocamera XMAGE, ossia dotata delle tecnologie di imaging proprietarie di Huawei. Di recente, il dispositivo è stato avvistato anche dal vivo, con uno sguardo ravvicinato al meccanismo a doppio piegamento (parliamo di uno schermo pieghevole in due punti): si parla di un corpo sottile, da 5 mm di spessore (aperto) e 15 mm (chiuso). Il lettore d’impronte digitali é posizionato di lato mentre, una volta aperto, il telefono si trasforma in un vero e proprio tablet.

Crediti: Huawei

Purtroppo non ci sono ancora dettagli precisi sulle specifiche. Il nuovo teaser pone ancora una volta l’accento sulle capacità della fotocamera del tri-fold: ci sono riferimenti a video cinematografici, alla capacità di effettuare scatti e riprese di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, allo zoom continuo. Il colosso cinese ha mantenuto il massimo riserbo su questo particolare smartphone!

Mate 60 RS Ultimate – Crediti: Huawei

L’evento di lancio di Huawei Mate XT Ultimate Design è fissato per il 10 settembre in Cina. Non ci sono ancora certezze, ma secondo quanto trapelato il prezzo dovrebbe essere spaventoso. Al momento non sappiamo ancora se il dispositivo resterà un’esclusiva cinese oppure se farà capolino anche a livello internazionale. Intanto una cosa è certa: questo è sicuramente il primo tri-fold, ma gli altri brand sono già al lavoro sulle rispettive soluzioni (parliamo di Samsung, Xiaomi, OPPO e Tecno).

