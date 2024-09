Il CEO di Honor parla di Huawei Mate XT: un altro tri-pieghevole all’orizzonte?

Sempre meno giorni ci separano dalla data di presentazione di Huawei Mate XT, a tutti gli effetti il primo smartphone tri-pieghevole mai lanciato. Se si esclude qualche prototipo mostrato solamente per dimostrare l’evoluzione della catena produttiva, quello di Huawei sarà l’unico acquistabile, e secondo i leaker lo sarà ancora per diverso tempo. Da quando Huawei ha iniziato a pubblicare i teaser di Mate XT, altre aziende si sono esposte per cogliere la palla al balzo, una su tutte Honor.

Huawei Mate XT si avvicina, il CEO Honor torna a parlare di smartphone tri-pieghevoli

Crediti: Huawei

Non è la prima volta che George Zhao, CEO di Honor, si espone pubblicamente sul tema degli smartphone tri-pieghevoli: lo fece quest’estate, quando dopo le prime affermazione ufficiali su Huawei Mate XT affermò che la sua compagnia stesse già lavorando in quella direzione. Pur essendo nata come una costola minore di Huawei, il ban USA ne obbligò la cessione e da allora Honor ha dimostrato di saper camminare sulle sue gambe e con risultati eccellenti.

Basta guardare Honor Magic V3, attualmente lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, persino più di Huawei Mate X5 che al lancio aveva ottenuto proprio quel record. I brand cinesi si stanno sempre più affermando sul mercato pieghevole, perciò non sorprende che ai teaser di Huawei Mate XT abbiano risposto Xiaomi, OPPO e Tecno, mostrando a loro volta di essere in grado di concepire un form factor del genere.

E invece Honor? Alla domanda se Huawei Mate XT venga considerato un competitor, il CEO George Zhao ha affermato che “le tecnologie tri-pieghevoli non sono un problema per Honor“, aggiungendo: “per noi, il tri-pieghevole non è una questione tecnica, ma di scelta aziendale“.

Che nei loro laboratori esista un prototipo tri-pieghevole Honor è molto probabile, ma è altrettanto probabile che voglia prima vedere come risponderà il mercato alla proposta di Huawei e capire se accelerarne lo sviluppo o meno. Ormai è questione di pochissimi giorni per scoprire ufficialmente un Huawei Mate XT che sarà tanto pionieristico quanto costoso.

