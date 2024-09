Huawei sfida Qualcomm: data del roll-out di HarmonyOS NEXT

La mossa che sta per compiere Huawei sarà di una magnitudo importante: dire addio ad Android e a Windows in favore di HarmonyOS NEXT. Era lo scorso gennaio quando l’azienda cinese presentava al grande pubblico asiatico quello che possiamo realmente definire il suo primo vero OS proprietario. E dopo tanti mesi di attesa, ci siamo: il rilascio sta per avvenire, prima sotto forma di beta testing e successivamente in pianta stabile, e non ci sarà da attendere ancora molto.

HarmonyOS NEXT sta arrivando: ecco quando dovrebbe debuttare l’OS creato da Huawei

I test sono iniziati in seguito alla conferenza Huawei Developer Conference 2024, a cui seguì in agosto il programma Closed Beta. Adesso Huawei ha ufficialmente confermato che il programma Open Beta di HarmonyOS NEXT avrà inizio dal prossimo 8 ottobre: da quella data, chi possiederà uno dei dispositivi compatibili potrà testare con mano il nuovo sistema operativo.

Sul rilascio stabile non c’è ancora una data ufficiale, ma secondo varie indiscrezioni potrebbe avvenire poco dopo, forse già a metà/fine ottobre a seguito dello Spring Festival che si terrà dall’1 al 7 ottobre. Sappiamo che il 21 ottobre arriverà lo Snapdragon 8 Gen 4, e anche se sarà un microchip e non un sistema operativo Qualcomm avrà i riflettori su di sé, e si vocifera che Huawei potrebbe approfittarne per cercare di sottrargli la scena.

Il lancio di HarmonyOS NEXT rappresenterà la pietra angolare del nuovo corso di Huawei, che dopo aver sviluppato un HarmonyOS che è a tutti gli effetti un fork alternativo di Android ha deciso di distaccarsi del tutto dall’OS di Google. Abbiamo già visto come sarà visivamente, sappiamo che avrà prestazioni notevoli, su quali modelli verrà portato e che ci sarà anche Huawei Intelligence.

Tuttavia, appare strano che il rilascio stabile parta così poco dopo l’inizio del beta testing aperto, e quindi l’appuntamento potrebbe più realisticamente slittare a novembre in occasione della presentazione della serie Huawei Mate 70.

