Huawei Back to School con offerte e regali: fino al 50% di sconto su PC, tablet, wearable e smartphone!

Le vacanze estive sono ormai un ricordo ed è il momento del rientro a scuola e in ufficio. Per rendere meno amaro il ritorno alla quotidianità, ecco che arrivano le occasioni targate Huawei Store: il meglio dell’ecosistema del brand è in promozione con sconti fino al 50%. Notebook, smartwatch, tablet, prodotti audio e smartphone, in flash sale e con coupon. E ovviamente non possono mancare dei regali: ecco tutti i dettagli della promo Back to School di Huawei e come fare per risparmiare!

Tante occasioni su Huawei Store: scopri le offerte imperdibili di settembre con la promo Back to School

La nuova iniziativa targata Huawei durerà fino al 30 settembre, con tanti sconti solo tramite lo store ufficiale. I migliori prodotti tech con sconti fino al 50% e tanti regali e in aggiunta ci sono anche altre occasioni. Ogni settimana nella pagina della promo Back to School trovi nuove offerte lampo (disponibili solo per un periodo limitato) mentre per i più esigenti ci sono sconti fino al 20% sulle estensioni di garanzia. Gli studenti hanno la possibilità di ottenere un ulteriore 12% di sconto su tutti i prodotti: basta applicare il coupon dedicato presente su Huawei Store (dopo aver effettuato la registrazione al sito). Di seguito trovi una selezione di prodotti in sconto, tutti a prezzi imbattibili e caratterizzati dalla solita qualità top di Huawei!

Le offerte dello store ufficiale Huawei riguardano tante categorie di prodotti differenti, per tutte le esigenze (e per un ritorno tra i banchi o in ufficio all’insegna della tecnologia). Come Huawei MateBook D 14 2024, in sconto a 649€ con Bluetooth Mouse in regalo: un portatile compatto, sottile e leggero, caratterizzato da un corpo metallico premium e mosso dal processore Intel Core i5 di 12 Gen (i5-12450H), con 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Il display Eye Comfort potenziato permette di studiare, lavorare o guardare film e serie TV in streaming senza affaticare gli occhi; l’antenna Metaline di Huawei supporta la connessione fino a 270 metri di distanza, con miglioramenti per download e latenza.

Tra i prodotti più apprezzati del brand ci sono anche i tablet, utilissimi sia per l’intrattenimento che per lo studio e la produttività. Huawei MatePad 11.5″ S è uno degli ultimi modelli dell’azienda, un concentrato di tecnologia compatto e comodo da utilizzare (con uno spessore di soli 6,2 mm e 510 grammi di peso). Il display PaperMatte antiriflesso garantisce immagini sempre impeccabili mentre il corpo metallico trasmette una sensazione premium. Il refresh rate a 144 Hz, la risoluzione elevata 2.8K, il supporto alla M-Pencil: tutti i dettagli contribuiscono ad avere un’esperienza fluida, sia per la visione dei contenuti che per disegnare e prendere appunti.

Le occasioni continuano anche con indossabili e smartphone, con prezzi decisamente ghiotti. Gli smartwatch di Huawei sono realizzati con cura e materiali di qualità e trasudano stile ed eleganza (anche quelli più sportivi). Tra questi è impossibile non citare Huawei Watch Fit 3, una delle ultime novità del brand: l’ampio display AMOLED quadrato da 1,82″ permette di visualizzare notifiche ed accedere alle funzionalità dell’orologio senza fastidi, la batteria a lunga durata offre fino a 10 giorni di autonomia ed è compatibile con Android e iOS, il tutto con un design ultra-sottile e la possibilità di personalizzarlo cambiando cinturino e quadrante.

Gli auricolari true wireless Huawei FreeClip sono le prime TWS Open Ear del brand ed adottano uno stile unico e minimalista, per la massima comodità durante l’utilizzo. Huawei Pura 70 è uno dei top di gamma più recenti della compagnia e di certo non ha bisogno di presentazione: il suo design è iconico, diverso da quello di qualsiasi altro telefono, semplice ed elegante. Sotto la scocca trova spazio un comparto tecnico di prima categoria ed una fotocamera XMAGE, per le massime performance e scatti mozzafiato in ogni situazione.

Voglia di altri sconti? Huawei lancerà un importante smartwatch a settembre ed è già possibile ottenere un coupon esclusivo per risparmiare: basta registrarsi alla newsletter e riscattare il codice tramite questa pagina. Dal 19 settembre sarà possibile selezionare il colore del nuovo smartwatch tramite Huawei Store; inoltre sarà possibile scegliere un cinturino tra i prodotti in vendita in bundle. Basterà inserire il cinturino al carrello insieme al nuovo indossabile, inserire il coupon prima di procedere con il pagamento ed il gioco è fatto: in questo modo si riceverà sia lo sconto che l’omaggio!

