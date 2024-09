Honor fa incetta di premi: si aggiudica 39 Media Award a IFA 2024!

Anche quest’anno Honor ha dimostrato di essere uno dei principali brand del panorama tecnologico mondiale, aggiudicandosi ben 39 premi “Best of IFA” durante la fiera tech di Berlino. Durante l’evento tenutosi la scorsa settimana abbiamo assistito al lancio di Honor Magic V3, dispositivo che ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole grazie al suo profilo ultra-sottile di soli 9,2 mm (quando aperto). E questa non è stata l’unica novità del brand: MagicBook Art 14 è il laptop ultra-leggero che unisce perfettamente esperienza visiva e privacy, grazie alla sua particolare fotocamera rimovibile; MagicPad 2 è il tablet top con uno schermo OLED da 12,3″, audio spaziale e la tecnologia di protezione degli occhi. Insomma, l’impegno di Honor verso un design all’avanguardia e all’innovazione pensata per le persone è davvero tangibile, con una serie di dispositivi unici e tutti diversi tra loro.

Honor a IFA 2024: i nuovi Magic V3, MagicBook Art 14 e MagicPad 2 stupiscono tutti e ricevono il plauso delle migliori testate tech

Crediti: Honor

L’evento di Honor a IFA 2024 è stato uno dei momenti migliori della fiera tech e la partecipazione della compagnia cinese ha sicuramente dato i suoi frutti, vista la bellezza di 39 premi ricevuti. Il palcoscenico di IFA ha visto il debutto globale di Honor Magic V3, flaggship pieghevole che è stato in grado di riscuotere un notevole successo tra i principali media tecnologici internazionali. TechRadar ha assegnato al dispositivo il premio “Best of IFA 2024”, commentando: “È incredibile tenerlo in mano e sentire quanto sia sottile.” Anche Trusted Reviews ne ha elogiato lo spessore rivoluzionario del nuovo top di gamma, affermando: “Questo è uno dei foldable più sottili che abbiamo mai provato, e la sensazione è eccezionale.”

Crediti: Honor

Android Authority ha invece sottolineato il potenziale del dispositivo di ridefinire il mercato degli smartphone pieghevoli, sostenendo che: “Honor Magic V3 è il foldable più sottile al mondo.” Questi riconoscimenti da parte di autorevoli testate tech rafforzano la posizione di Honor come leader nella tecnologia dei dispositivi pieghevoli, con il Magic V3 che stabilisce nuovi standard per design e funzionalità nel competitivo panorama degli smartphone di fascia alta.

Crediti: Honor

Anche MagicBook Art 14 ha catturato l’attenzione dei media presenti a IFA 2024. XDA Developers ha evidenziato il perfetto equilibrio tra qualità del display e l’innovativa fotocamera rimovibile, sottolineando: “L’ingegnosità di questa idea è esattamente il tipo di innovazione che mi piace vedere nelle aziende.” Yanko Design è rimasto particolarmente colpito dal design innovativo, commentando: “Honor ha eliminato il notch del MacBook di Apple nel migliore dei modi.” Questi feedback evidenziano l’impegno del brand nell’innovazione, posizionando il MagicBook Art 14 come protagonista nel mercato dei laptop ultraleggeri.

Crediti: Honor

Il tablet MagicPad 2 ha ricevuto altrettanti elogi a IFA 2024 e i media hanno apprezzato le eccellenti capacità audiovisive e la tecnologia avanzata di protezione degli occhi. Android Headlines si è concentrato sulla produttività e le prestazioni visive, affermando che “Il nuovo MagicPad 2 di Honor è il tablet Android più potente sul mercato.” Les Numeriques ha elogiato l’esperienza di produttività immersiva del dispositivo, definendolo “un tablet di fascia alta con AI per migliorare la produttività.”

L’accoglienza entusiasta riservata alle ultime innovazioni di Honor presentate a IFA 2024 conferma l’incessante impegno del marchio nel superare i limiti tecnologici e offrire esperienze utente eccezionali. Chissà cosa ci riserverà il futuro e quale sarà la prossima mossa della compagnia!

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le