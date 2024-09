Honor MagicPad 2 arriva in Italia, con Coupon -50€ e bundle accessori a prezzo stracciato!

Il mega evento di Honor in occasione di IFA 2024, la fiera tecnologica di Berlino, ha visto il debutto di una sfilza di nuovi prodotti del brand cinese. Tra le novità annunciate anche Honor MagicPad 2, il nuovo tablet premium che promette un’esperienza AI senza precedenti e performance al top. Ora è disponibile all’acquisto in Italia e ovviamente non poteva mancare un codice sconto dedicato, insieme alla possibilità di acquistare un bundle accessori ad un prezzo davvero assurdo!

Honor MagicPad 2 ufficiale in Italia: tutte le novità del nuovo tablet top, prezzo e occasioni per risparmiare!

A IFA 2024 Honor ha lasciato tutti di stucco con Magic V3, il pieghevole sottilissimo e con zero compromessi. Ma le novità del brand continuano con un dispositivo di tutto rispetto, che di certo farà gola agli appassionati in cerca di un tablet premium in grado di offrire prestazioni elevate, tanto stile e funzionalità legate all’AI. Honor MagicPad 2 è un tablet Android di ultima generazione: il design è elegante e stiloso, con una scocca Black semplice ed essenziale oppure con cover Moonlight White, caratterizzata da venature tipiche del marmo (per un look unico).

Frontalmente trova spazio un ampio display OLED da 12,3″ di diagonale, con un rapporto schermo/corpo del 92% ed una frequenza di aggiornamento elevata (144 Hz) per un’esperienza visiva sempre fluida. Il pannello ultra-dinamico ha una risoluzione di 3.000 x 1.920 pixel, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming ad alta frequenza (4.320 Hz) e una luminosità massima di 1.600 nit. La tecnologia Honor Eye Comfort Display garantisce la massima comodità durante l’utilizzo: è presente una protezione a tutto tondo dal punto di vista dello sfarfallio, della temperatura del colore, della luminosità e della luce blu.

Ovviamente parliamo di un tablet ultra-sottile, con uno spessore di soli 5,8 mm ed un peso di 555 grammi. Nonostante le dimensioni compatte è presente un display ampio, il supporto all’audio spaziale, la certificazione IMAX Enhanced e non solo. La batteria è una soluzione colossale, da 10.050 mAh e con tanto di ricarica SuperCharge da 66W. Il cuore del tablet è lo Snapdragon 8s Gen 3, chipset realizzato a 4 nm da TSMC e dotato della stessa architettura dell’attuale SoC top di gamma Snapdragon 8 Gen 3. Le performance sono al top anche lato software, con MagicOS 8.0: si tratta dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Honor, con un’esperienza AI marcata (Magic Portal è in grado di riconoscere in modo intelligente le tue intenzioni), l’esecuzione intelligente delle app in background, un aumento della compressione della memoria, l’utile Magic Capsule e tanto altro ancora.

Il nuovo Honor MagicPad 2 è disponibile all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale HiHonor, al prezzo di 599,9€ (per la versione da 12/256 GB). Il tablet è in promozione con il codice sconto “APAD250“, che ti permette di risparmiare 50€ sul prezzo finale: in questo modo il dispositivo scende a 549,9€. Le occasioni non finiscono qui perché MagicPad 2 può essere acquistato in combinazione con un accessorio a prezzo stracciato: basta aggiungere 1,9€ in più per la combo tablet e Magic Pencil 3, oppure per ricevere la tastiera Smart Bluetooth Keyboard o gli auricolari true wireless EarBuds X6! La promozione ha una durata limitata, quindi approfittane ora! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

